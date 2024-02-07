- Asayiş

Şehrin göbeğinde silahlı saldırı

Kastamonu Belediye Caddesi'nde yaşanan silahlı saldırı, bir iş yeri çalışanını yaraladı. Olaya hızla müdahale eden polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

İhlas Haber Ajansı
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Şehrin göbeğinde silahlı saldırı
Şehrin göbeğinde silahlı saldırı
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Anlık Paniğe Sebep Olan Olay

Topçuoğlu Mahallesi, Belediye Caddesi'nde yaşanan silahlı saldırı, bir iş yerinin günlük işleyişini kana buladı. P.S. isimli çalışan, kasık bölgesinden aldığı kurşun yarasıyla acı içinde yere yığıldı. Saldırı sonrası hemen olay yerine çağrılan acil sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, burada ameliyata alındı.

Şehrin göbeğinde silahlı saldırı

Hızlı Müdahale ve Operasyon

Saldırıyı gerçekleştiren zanlı A.B., olayın hemen ardından kaçmaya çalıştı ancak polis ekiplerinin etkin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polisin titiz çalışması, şehirdeki güvenlik güçlerinin suç ve suçlulara karşı ne kadar hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edebildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Şehrin göbeğinde silahlı saldırı

Belediye Caddesi'nde Trafik Durdu

Saldırının yaşandığı Belediye Caddesi, olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı çalışmalar yapabilmesi için bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Bu durum, bölgedeki trafik akışını etkileyerek, vatandaşların alternatif güzergahlara yönelmesine neden oldu. Olay yeri incelemelerinin tamamlanmasının ardından cadde, yeniden trafiğe açıldı.
# polis, operasyon, kastamonu, saldırı

07 Şub 2024 - 10:39 Kastamonu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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