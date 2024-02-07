Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Sessiz Bolu Ziyareti

İzci Liderleriyle Dayanışma ve Eğitim Buluşması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, beklenmedik bir şekilde Bolu'daki kış kampına katılarak, izci liderleriyle bir araya geldi. 28 Ocak - 03 Şubat 2024 tarihleri arasında Bolu Aladağlar'da gerçekleşen bu özel kamp, yurt genelinden gelen izci liderlerine ev sahipliği yaptı. Kamp, izcilik becerilerinin geliştirilmesi ve takım ruhunun pekiştirilmesi için benzersiz bir fırsat sundu.

Prof. Dr. Ali Erbaş'ın İzci Liderleriyle Buluşması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın sessizce gerçekleştirdiği bu ziyaret, kampın sürpriz ve en önemli olaylarından biri oldu. Erbaş, Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi ile birlikte, izci liderleriyle bir araya gelerek, onların eğitimlerine katkıda bulundu ve manevi destek verdi. Bu buluşma, kampın sadece fiziksel becerileri değil, aynı zamanda ruhsal dayanışmayı da güçlendirdiğinin bir göstergesi oldu.

Kış Kampında İzcilik ve Dayanışma

Isparta Müftülüğü'ne bağlı izci liderleri, Bolu Aladağlar'daki Tevfik Rüştü Günday İzcilik Eğitim ve Kamp alanında, kışın zorlu koşullarında bir araya geldi. Program, izcilik ruhunu kuvvetlendiren etkinliklerle dolu geçti. Katılımcılar, kışın beyaz örtüsü altında, Prof. Dr. Ali Erbaş'ın imametinde cuma namazını kılarak, manevi bir birliktelik sergilediler.

Doğayla İç İçe Eğitim ve Gelişim

Kamp süresince izci liderleri, doğa ile iç içe olmanın yanı sıra, kış koşullarında hayatta kalma teknikleri, takım çalışması ve liderlik becerileri gibi konularda eğitim aldılar. Bu eğitimler, katılımcıların hem bireysel hem de grup olarak gelişimlerine önemli katkılar sağladı.

İzcilikte Kış Kampının Katkıları

Kış kampı, izci liderlerine doğanın zorlu koşullarına karşı direnç geliştirme ve adaptasyon becerileri kazandırırken, izcilik değerlerini pekiştiren bir platform sunuyor. Bu tür etkinlikler, izciler arasındaki bağı güçlendirirken, liderlik ve sorumluluk duygusunu da artırıyor.