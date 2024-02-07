Feci kazada korkulan olmadı!

Edinilen bilgilere göre, 55 yaşındaki Yılmaz Güney'in yönetimindeki 61 AGZ 940 plakalı Ford marka kamyonet ile 22 yaşındaki Umutcan Acar'ın kullandığı 37 EK 055 plakalı Tofaş marka otomobil, Kızılörencik mevkiinde çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Umutcan Acar ve kamyonette yolcu olarak bulunan 30 yaşındaki Fatih Küçük yaralanarak acil müdahale gerektiren bir durumla karşı karşıya kaldı.

Yaralılar Hastanede Tedavi Altında

Kazanın hemen ardından olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak onları Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi verilirken, tedavilerinin devam ettiği ve sağlık durumlarının takip edildiği bildirildi. Kazaya karışan sürücülerin ve yolcuların aileleri ve yakınları, hastaneye akın ederek sevdiklerinin sağlık durumları hakkında bilgi almaya çalıştı.

Trafik Güvenliği Yeniden Gündemde

Bu kaza, Kastamonu'daki trafik güvenliğinin önemini ve yollardaki riskleri bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer, sürücüleri hız limitlerine uymaları, dikkatli olmaları ve özellikle karayollarında daha fazla dikkatli sürüş yapmaları konusunda uyardı. Kazanın ardından yapılan incelemeler ve alınan ifadeler ışığında, kazanın nedenleri ve sorumluları hakkında detaylı bir soruşturma başlatıldı.