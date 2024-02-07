Müzikle süt verimini artırdığını iddia eden besici ineklerine 'dilber' dinletiyor

Müzikli Terapi ile İneklerin Süt Veriminde Artış

Besici Baki Kaya, ahırda beslediği ineklere müzik dinleterek süt verimini artırdığını söylüyor. Kaya, ahırına kurduğu ses ve görüntü kayıt sistemiyle ineklerine sosyal medyada akım haline gelen "Dilber" şarkısını dinletiyor. Bu ilginç yöntem, ineklerin neşeli halleriyle birlikte dikkat çekiyor.

'Dilber' Dansı ile İneklerin Gönlünü Fetheden Besici

Kaya, ahıra girip çıkarken yaptığı "Dilber dansı" ile de göz dolduruyor. Kanberağa köyünde son günlerin popüler şarkısı "Dilber evin barkın yok mu?" ile ineklerine müzikli terapi uygulayan besici, bu yöntemin süt verimindeki olumlu etkisini vurguluyor. Kış aylarında besiciliğin zorluklarını müzikle aşan Kaya, her sabah 20'ye yakın ineğine müzik dinlettiğini belirtiyor.

Müzik, İneklerin Stresini Azaltıyor

Kaya, müzikli terapinin inekler üzerindeki olumlu etkilerine değiniyor: "Müzik ruhun gıdasıdır ve hayvanlarıma da iyi geliyor. Her sabah güne müzikle başlayıp, ineklerime de dinletiyorum. Bu sayede onların stresini alıyorum. Stres azaldığında süt verimleri artıyor." Besici, ineklerine Ankara havaları ve "Dilber" şarkısını dinletmenin yanı sıra, bazen türküler eşliğinde şiirler de okuyor.

Müzikle Süt Verimindeki Artışın Sırrı

Besici Baki Kaya'nın müzikle süt verimini artırma yöntemi, hem yerel hem de sosyal medyada ilgi odağı haline geldi. Kaya'nın ineklerine uyguladığı müzikli terapi yöntemi, hayvanların stres seviyesini azaltarak süt veriminde doğal bir artış sağlıyor. Bu yöntem, modern hayvancılık uygulamaları arasında dikkat çekici bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Baki Kaya'nın ineklerine uyguladığı müzikli terapi yöntemi, süt verimindeki artışla birlikte hayvancılık sektöründe yeni bir bakış açısı sunuyor. "Dilber" şarkısı eşliğinde ineklerine dans ederek neşe katan Kaya, bu ilginç ve etkili yöntemiyle hem hayvanların hem de insanların yüzünü güldürüyor. Bu özgün yaklaşım, hayvan refahının önemine dair farkındalığı artırırken, müziğin evrensel bir dil olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.