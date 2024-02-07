Eşsiz doğa harikası, Boyabat bazalt kayalıkları

Doğanın Sanatı: Altıgen Prizmalar

Kurusaray köyünde, sıradışı bir doğa resitali sunan bu 10 hektarlık alanda, devasa boyutlarda altıgen prizma şeklindeki sütunlar yükseliyor. Yukarıdan bakıldığında bir arı peteğini andıran bu şekiller, karşıdan bakıldığında ise dizilmiş blok taşlar gibi görünüyor.

Geçmişin İzleri: Genç Bir Oluşum

Jeolojik araştırmalar, bu muhteşem oluşumun genç bir tarihçeye sahip olduğunu gösteriyor. Tahminlere göre, Boyabat Bazalt Kayalıkları yaklaşık 3 ila 5 milyon yıl öncesine dayanıyor. Bu, doğanın zaman içindeki büyüleyici evrimine ışık tutuyor.

Tabiatın Eşsiz Ahengi: Çeşitlilik ve Zenginlik

2011 yılında tabiat anıtı ilan edilen bu alan, sadece bazalt kayalıklarıyla değil, aynı zamanda çeşitli bitki örtüsü ve habitatlarla da dikkat çekiyor. Gürgen, meşe ve geniş yapraklı karışık ormanlar, bu doğa harikasına eşlik ediyor.

Doğanın Estetiği: Şelale ve Su Kaynakları

Bazalt Kayalıkları, sadece sütunlarıyla değil, aynı zamanda su kaynaklarının oluşturduğu şelalelerle de ziyaretçilerini büyülüyor. Doğal peyzajın bir parçası olan bu öğeler, alana ayrı bir canlılık ve güzellik katıyor.

Ziyaretçiler İçin Bir Cennet

Boyabat Bazalt Kayalıkları Tabiat Anıtı, doğanın eşsiz güzelliklerini keşfetmek isteyen ziyaretçilere kapılarını açıyor. Bu muhteşem doğa harikası, unutulmaz bir deneyim sunmak için bekliyor.