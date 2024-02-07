KPSS Şartı olmadan Bekçi alımları başladı

İŞKUR, KPSS şartı olmadan bekçi alımı ilanlarını duyurdu
İŞKUR'un son duyurusuna göre, KPSS şartı olmadan bekçi alımı yapılacak! İstanbul başta olmak üzere 8 ilde bekçi alımı fırsatı sunulacak. Başvuru şartları ve detaylar haberimizde!
İstanbul ve diğer 7 ilde KPSS şartsız bekçi alımı
İŞKUR'un müjdelediği bekçi alımı fırsatıyla KPSS şartı aranmaksızın istihdam sağlanacak. İstanbul, Balıkesir, Sakarya, Gaziantep, Adana, Ankara, Mardin ve Muğla'da bekçi olma fırsatını kaçırmayın!
Başvuru şartları neler?
Başvuracak adaylardan 18 yaşını doldurmuş olmaları, en az lise mezunu olmaları, sağlık sorunu bulunmaması, başvuru yapılan ilde ikamet etmeleri ve adli sicil kayıtlarının temiz olması bekleniyor.
Başvuru nasıl yapılır?
İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden başvurular online olarak gerçekleştirilecek. İlgili ilanlara başvurmak için öncelikle İŞKUR hesabı oluşturulması gerekmektedir. Daha sonra ilan detayları incelenerek başvuru yapılabilir.
Son Başvuru tarihleri ve illere özel bilgiler
Başvuru tarihleri ve illere özel bilgiler aşağıdaki gibidir:
İstanbul: 9.02.2024
Balıkesir: 8.02.2024
Sakarya: 8.02.2024
Gaziantep: 8.02.2024
Adana: 8.02.2024
Ankara: 7.02.2024
Mardin: 6.02.2024
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.