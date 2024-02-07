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KPSS Şartı olmadan Bekçi alımları başladı

İŞKUR'un KPSS şartı olmadan bekçi alımlarına başladı. Peki aranan kriterler neler? 8 ilde yapılacak istihdamın detayları haberimizde...

Doğukan Demirci
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KPSS Şartı olmadan Bekçi alımları başladı mask
KPSS Şartı olmadan Bekçi alımları başladı
KPSS Şartı olmadan Bekçi alımları başladı
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İŞKUR, KPSS şartı olmadan bekçi alımı ilanlarını duyurduKPSS Şartı olmadan Bekçi alımları başladı

İŞKUR'un son duyurusuna göre, KPSS şartı olmadan bekçi alımı yapılacak! İstanbul başta olmak üzere 8 ilde bekçi alımı fırsatı sunulacak. Başvuru şartları ve detaylar haberimizde!

İstanbul ve diğer 7 ilde KPSS şartsız bekçi alımı

İŞKUR'un müjdelediği bekçi alımı fırsatıyla KPSS şartı aranmaksızın istihdam sağlanacak. İstanbul, Balıkesir, Sakarya, Gaziantep, Adana, Ankara, Mardin ve Muğla'da bekçi olma fırsatını kaçırmayın!

Başvuru şartları neler?

KPSS Şartı olmadan Bekçi alımları başladı

Başvuracak adaylardan 18 yaşını doldurmuş olmaları, en az lise mezunu olmaları, sağlık sorunu bulunmaması, başvuru yapılan ilde ikamet etmeleri ve adli sicil kayıtlarının temiz olması bekleniyor.

Başvuru nasıl yapılır?

İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden başvurular online olarak gerçekleştirilecek. İlgili ilanlara başvurmak için öncelikle İŞKUR hesabı oluşturulması gerekmektedir. Daha sonra ilan detayları incelenerek başvuru yapılabilir.

Son Başvuru tarihleri ve illere özel bilgiler

Başvuru tarihleri ve illere özel bilgiler aşağıdaki gibidir:

İstanbul: 9.02.2024

Balıkesir: 8.02.2024

Sakarya: 8.02.2024

Gaziantep: 8.02.2024

Adana: 8.02.2024

Ankara: 7.02.2024

Mardin: 6.02.2024

# istanbul, adana, ankara, işkur, sakarya

07 Şub 2024 - 10:59 - Ekonomi

Mahreç  Doğukan Demirci

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