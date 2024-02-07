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Miraç kandili ve deprem anma programı

Türkeli'nin kalbinde, duaların ve anmaların buluşma noktası: Merkez Camii. Miraç Kandili ve 6 Şubat depreminin yıl dönümü vesilesiyle, duygu dolu bir program düzenlendi.

İhlas Haber Ajansı
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Miraç kandili ve deprem anma programı
Miraç kandili ve deprem anma programı
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Bir Araya Geliş: Miraç Kandili ve Deprem Anması

Merkez Camii'nin huzurlu atmosferinde akşam namazını müteakiben gerçekleşen özel programa, dualarla anılan Miraç Kandili ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin ardından hayatını kaybedenler için bir anma yer aldı.

Miraç kandili ve deprem anma programı

Dualarla Açılan Program

İlçe müftülüğü personelinin yönetiminde gerçekleşen program, önce Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Mevlid-i Şerif, kaside ve ilahilerin duygusal ezgileri katılımcılara manevi bir huzur sunarken, Merkez Camii İmam Hatibi Bekir Yılmaz'ın derin vaazı ve dualarıyla devam etti.

Miraç kandili ve deprem anma programı

Anlamlı Son

Program, kılınan yatsı namazının ardından katılımcılara kandil simitleri ikram edilerek son buldu. Bu anlamlı etkinlik, duaların ve hatıraların bir araya geldiği özel bir vesile oldu.Miraç kandili ve deprem anma programı

Sevgi ve Dualarla Dolu Bir Gece

Türkeli, Miraç Kandili'nde ve deprem anmasında bir araya gelerek, dualarla sevgi ve huzur dolu bir gece yaşadı. Merkez Camii'nin kapıları, her daim manevi bir buluşma noktası olarak açık kaldı.
# deprem

07 Şub 2024 - 11:08 Sinop- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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