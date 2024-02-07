Miraç kandili ve deprem anma programı

Bir Araya Geliş: Miraç Kandili ve Deprem Anması
Merkez Camii'nin huzurlu atmosferinde akşam namazını müteakiben gerçekleşen özel programa, dualarla anılan Miraç Kandili ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin ardından hayatını kaybedenler için bir anma yer aldı.
Dualarla Açılan Program
İlçe müftülüğü personelinin yönetiminde gerçekleşen program, önce Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Mevlid-i Şerif, kaside ve ilahilerin duygusal ezgileri katılımcılara manevi bir huzur sunarken, Merkez Camii İmam Hatibi Bekir Yılmaz'ın derin vaazı ve dualarıyla devam etti.
Anlamlı Son
Program, kılınan yatsı namazının ardından katılımcılara kandil simitleri ikram edilerek son buldu. Bu anlamlı etkinlik, duaların ve hatıraların bir araya geldiği özel bir vesile oldu.
Sevgi ve Dualarla Dolu Bir Gece
Türkeli, Miraç Kandili'nde ve deprem anmasında bir araya gelerek, dualarla sevgi ve huzur dolu bir gece yaşadı. Merkez Camii'nin kapıları, her daim manevi bir buluşma noktası olarak açık kaldı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.