- Kültür-Sanat

Doğa tutkunlarının yeni durak noktası

Düzce'nin eşsiz doğal güzelliklerinden Aydınpınar Şelalesi, doğaseverleri kendine hayran bırakmaya hazırlanıyor. Düzce Belediyesi, bölgenin turizm potansiyelini artırmak amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında, Dome çadırlarla benzersiz bir konaklama deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Doğa tutkunlarının yeni durak noktası
Doğa tutkunlarının yeni durak noktası
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Yeşilin her tonunu bünyesinde barındıran bu eşsiz doğa cennetinde, konuklarını ağırlamak üzere 9 adet Dome çadırın iskelet montajı tamamlanmış durumda. Dört mevsim boyunca konaklama imkanı sunacak olan bu çadırlar, Düzce'nin turizm alanında önemli bir lokomotif olmaya aday.

Doğa tutkunlarının yeni durak noktası

Doğa İle Konforun Buluştuğu Yeni Bir Konsept: Dome Çadırlar ve Bungalov Evler

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün öncülüğünde başlatılan bu projede, doğa tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Dome çadırlar ve bungalov evler, konuklarına doğayla iç içe, huzurlu ve keyifli bir zaman geçirme fırsatı sunacak. Aydınpınar Şelalesi'nde gerçekleştirilen bu çalışmalar, yerli ve yabancı turistlerin tercihleri arasında ilk sıralara yükselmeye aday.Doğa tutkunlarının yeni durak noktası

Bölge Turizminin Yeni Gözdesi: Doğa ile İç İçe Konaklama

Düzce Belediyesi İştirak Şirketi BelTur'un öncülüğünde sürdürülen inşaat çalışmaları, bölgenin turizm potansiyelini maksimum düzeye çıkarmayı hedefliyor. 9 adet Dome çadırın yanı sıra bungalov evlerin de yer alacağı bu tesisler, sadece konforlu bir konaklama imkanı sunmakla kalmayacak, aynı zamanda misafirlerine doğanın tüm güzelliklerini yaşama fırsatı verecek.Doğa tutkunlarının yeni durak noktası
# düzce

07 Şub 2024 - 11:13 Düzce- Kültür-Sanat

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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