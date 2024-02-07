Doğa tutkunlarının yeni durak noktası

Yeşilin her tonunu bünyesinde barındıran bu eşsiz doğa cennetinde, konuklarını ağırlamak üzere 9 adet Dome çadırın iskelet montajı tamamlanmış durumda. Dört mevsim boyunca konaklama imkanı sunacak olan bu çadırlar, Düzce'nin turizm alanında önemli bir lokomotif olmaya aday.

Doğa İle Konforun Buluştuğu Yeni Bir Konsept: Dome Çadırlar ve Bungalov Evler

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün öncülüğünde başlatılan bu projede, doğa tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Dome çadırlar ve bungalov evler, konuklarına doğayla iç içe, huzurlu ve keyifli bir zaman geçirme fırsatı sunacak. Aydınpınar Şelalesi'nde gerçekleştirilen bu çalışmalar, yerli ve yabancı turistlerin tercihleri arasında ilk sıralara yükselmeye aday.

Bölge Turizminin Yeni Gözdesi: Doğa ile İç İçe Konaklama

Düzce Belediyesi İştirak Şirketi BelTur'un öncülüğünde sürdürülen inşaat çalışmaları, bölgenin turizm potansiyelini maksimum düzeye çıkarmayı hedefliyor. 9 adet Dome çadırın yanı sıra bungalov evlerin de yer alacağı bu tesisler, sadece konforlu bir konaklama imkanı sunmakla kalmayacak, aynı zamanda misafirlerine doğanın tüm güzelliklerini yaşama fırsatı verecek.