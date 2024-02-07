Kaçak maden ocaklarına büyük darbe

Operasyon Detayları: Kaçak Maden Ocaklarına Son!
Zonguldak'ın Kilimli ve Merkez ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, 5'i sahipsiz, 2'si Merkez ilçesinde sahipsiz ve 3'ü sahipli olmak üzere toplamda 10 kaçak maden ocağı imha edildi. Maden ocaklarından ele geçirilen önemli ekipmanlar arasında 3 vinç, 3 vagon, 1 hava kompresörü ve 135 metre ray bulunuyor.
Doğaya Zarar Verenlerden Hesap Soruldu: Orman Bölge Müdürlüğü Devrede!
Kaçak maden ocaklarının imhası sırasında, ocakların ormanlık alanlarda bulunması nedeniyle ele geçirilen malzemeler Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bu sayede, doğaya verilen zararın önüne geçilmeye çalışıldı ve sorumlular hakkında ciddi önlemler alındı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.