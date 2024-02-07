- Asayiş

Kaçak maden ocaklarına büyük darbe

Zonguldak'ın kömür zengini topraklarında kaçak işletilen maden ocaklarına yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız faaliyet gösteren 10 maden ocağını tespit ederek yok etti. Operasyon kapsamında ele geçirilen ekipmanlar da jandarma tarafından kontrol altına alındı.

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Kaçak maden ocaklarına büyük darbe
Kaçak maden ocaklarına büyük darbe
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Operasyon Detayları: Kaçak Maden Ocaklarına Son!

Zonguldak'ın Kilimli ve Merkez ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, 5'i sahipsiz, 2'si Merkez ilçesinde sahipsiz ve 3'ü sahipli olmak üzere toplamda 10 kaçak maden ocağı imha edildi. Maden ocaklarından ele geçirilen önemli ekipmanlar arasında 3 vinç, 3 vagon, 1 hava kompresörü ve 135 metre ray bulunuyor.

Kaçak maden ocaklarına büyük darbe

Doğaya Zarar Verenlerden Hesap Soruldu: Orman Bölge Müdürlüğü Devrede!

Kaçak maden ocaklarının imhası sırasında, ocakların ormanlık alanlarda bulunması nedeniyle ele geçirilen malzemeler Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bu sayede, doğaya verilen zararın önüne geçilmeye çalışıldı ve sorumlular hakkında ciddi önlemler alındı.Kaçak maden ocaklarına büyük darbe
# zonguldak, operasyon, orman

07 Şub 2024 - 11:22 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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