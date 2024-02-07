07 Şub 2024 - 11:22 - Asayiş

Kaçak maden ocaklarına büyük darbe

Zonguldak'ın kömür zengini topraklarında kaçak işletilen maden ocaklarına yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız faaliyet gösteren 10 maden ocağını tespit ederek yok etti. Operasyon kapsamında ele geçirilen ekipmanlar da jandarma tarafından kontrol altına alındı.