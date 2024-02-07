Milli Eğitim Bakanlığı ücretli öğretmenlere müjdeyi verdi!

Yeni Haklar ve Değişiklikler

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlik meslek kanununda yapılacak değişikliklerle ücretli öğretmenlere yeni haklar tanıyacak. Bakan Tekin, sendikalarla yaptığı görüşmeler sonucunda öğretmenlik mesleğini güçlendirecek adımların atılacağını açıkladı.

Uzman Öğretmenlik Tanımı Yeniden Belirleniyor

Öğretmenlik meslek kanunu kapsamında yapılan değişikliklerle uzman öğretmenlik tanımı yeniden ele alınıyor. Artık on yılını dolduran öğretmenler, belirlenen şartları sağladıklarında uzman öğretmen unvanı alabilecekler. Bu düzenleme, öğretmenlerin kariyer gelişimlerine büyük katkı sağlayacak.

Ücretli Öğretmenlere Müjde

Ücretli öğretmenler için sevindirici bir haber geldi. Bakanlık, ücretli öğretmenlerin uzmanlık alanlarını belirleyerek kariyerlerini destekleyecek yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor.

Bakan Yusuf Tekin'den Açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ücretli öğretmenler için müjdeyi paylaştı. Öğretmenlik meslek kanununda pek çok değişiklik yapılacağını belirten Tekin, sendikalardan gelen görüşler doğrultusunda güçlü adımlar atacaklarını ifade etti.

Uzman Öğretmenlik ve Ücretli Öğretmenlikte Yenilikler

On yılını dolduran öğretmenler için uzman öğretmenlik yolunun açılacağını belirten Tekin, ücretli öğretmenlik süresinin uzmanlık yılı olarak sayılmayacağını vurguladı. Ancak, yeni düzenlemelerle birlikte ücretli öğretmenlik deneyimi de uzmanlık yılı olarak değerlendirilebilir.

Öğretmenlerle Buluşma Programı

Bakan Yusuf Tekin, İstanbul'da düzenlenen öğretmenlerle buluşma programında öğretmenlerle bir araya geldi. Ek ders ücretlerinde iyileştirmeler yapılacağını belirten Tekin, müzik, resim ve beden eğitimi derslerinin sürelerinin artırılacağı müjdesini de verdi.

Eğitim Öğretimdeki Gelişmeler

Son dönemde eğitim öğretimle ilgili atılan adımların artarak devam ettiğini vurgulayan Tekin, eğitim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.