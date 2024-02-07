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Göztepe gol yeme serisini sonlandırdı, Erkan Kömür’ü 1461 Trabzon FK’ya kiraladı

Göztepe, Trendyol 1. Lig'de 5 maçlık gol yemezlik serisini Altay maçıyla sonlandırarak savunma zaferine imza attı. Ayrıca, altyapıdan gelen genç yetenek Erkan Kömür'ü 1461 Trabzon FK'ya kiraladı.

İhlas Haber Ajansı
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Göztepe gol yeme serisini sonlandırdı, Erkan Kömür’ü 1461 Trabzon FK’ya kiraladı mask
Göztepe gol yeme serisini sonlandırdı, Erkan Kömür’ü 1461 Trabzon FK’ya kiraladı
Göztepe gol yeme serisini sonlandırdı, Erkan Kömür’ü 1461 Trabzon FK’ya kiraladı
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Göztepe'nin Altay'ı 4-0 yenerek ligdeki 5 maçlık gol yemezlik serisini sonlandırmasıyla, savunma zaferle geri döndü. Trendyol 1. Lig'de sezon boyunca dikkat çeken bir savunma performansı sergileyen Göztepe, ilk devrede 17 maçın 10'unu gol yemeden tamamlamıştı.

Göztepe gol yeme serisini sonlandırdı, Erkan Kömür’ü 1461 Trabzon FK’ya kiraladı

İstikrar kayboldu

Ancak, bu istikrarı kaybettikten sonra geçtiğimiz haftalarda 5 maçlık bir dönemde gol yemezlik serisi son bulmuştu. Ancak, İzmir ekibi Altay maçında rakibini 4-0 mağlup ederek, bu kötü seriyi sonlandırdı ve sezon boyunca 11 maçta gol yemeden sahadan ayrıldı. Göztepe ayrıca, Bodrumspor ile birlikte ligde en az gol yiyen takım olarak dikkat çekiyor.

Genç yetenek kiralandı

Göztepe, altyapıdan gelen ve A takımında fazla şans bulamayan 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Erkan Kömür'ü TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden 1461 Trabzon FK'ya kiraladı. Kulüp sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Erkan Kömür'ün sezon sonuna kadar 1461 Trabzon FK'ya kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.
# Medya, göztepe, izmir, bodrumspor, altay

07 Şub 2024 - 11:49 İzmir- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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