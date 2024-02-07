Göztepe gol yeme serisini sonlandırdı, Erkan Kömür’ü 1461 Trabzon FK’ya kiraladı

Göztepe'nin Altay'ı 4-0 yenerek ligdeki 5 maçlık gol yemezlik serisini sonlandırmasıyla, savunma zaferle geri döndü. Trendyol 1. Lig'de sezon boyunca dikkat çeken bir savunma performansı sergileyen Göztepe, ilk devrede 17 maçın 10'unu gol yemeden tamamlamıştı.
İstikrar kayboldu
Ancak, bu istikrarı kaybettikten sonra geçtiğimiz haftalarda 5 maçlık bir dönemde gol yemezlik serisi son bulmuştu. Ancak, İzmir ekibi Altay maçında rakibini 4-0 mağlup ederek, bu kötü seriyi sonlandırdı ve sezon boyunca 11 maçta gol yemeden sahadan ayrıldı. Göztepe ayrıca, Bodrumspor ile birlikte ligde en az gol yiyen takım olarak dikkat çekiyor.
Genç yetenek kiralandı
Göztepe, altyapıdan gelen ve A takımında fazla şans bulamayan 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Erkan Kömür'ü TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden 1461 Trabzon FK'ya kiraladı. Kulüp sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Erkan Kömür'ün sezon sonuna kadar 1461 Trabzon FK'ya kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.