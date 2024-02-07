Son gün! 2024 MSÜ geç başvuruları için acele edin!

Başvuru İşlemleri Hızla Tamamlanıyor: Son Saatler

Saat 23.59'a kadar başvurularınızı ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr veya mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Acele edin, son saatler!

İkinci Aşama İçin Önemli Hatırlatma: 2024-YKS Başvurusu

Unutmayın, 3 Mart'ta yapılacak olan sınava başvuran adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları ikinci aşamalarına katılabilmeleri için 2024-YKS'ye de başvurmaları gerekiyor. Başvuru tarihleri 8-9 Haziran 2024 olarak belirlenmiştir.

Sınav Tarihi Yaklaşıyor: Hazır mısınız?

Sınav tarihi olan 3 Mart'a hızla yaklaşıyor. Sınava girecek adayların gerekli hazırlıklarını yapmaları ve gereken başvuruları tamamlamaları önemlidir.

Detaylar ÖSYM'nin Resmi Web Sitesinde

Daha fazla bilgi için ÖSYM'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Orada, sınavla ilgili tüm detayları bulabilir ve aklınıza takılan soruları yanıtlayabilirsiniz.

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

Sınavın sonuçları ÖSYM takvimine göre 28 Mart'ta açıklanması bekleniyor. Sonuçları öğrenmek için takipte kalın!