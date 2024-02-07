07 Şub 2024 - 12:00- Eğitim G:

Son gün! 2024 MSÜ geç başvuruları için acele edin!

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) için geç başvuru süresi sona eriyor. ÖSYM'nin belirlediği tarih ve saat olan bugün, başvurularınızı tamamlamanız için son fırsat.

Arzu Sarı
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Son gün! 2024 MSÜ geç başvuruları için acele edin! mask
Son gün! 2024 MSÜ geç başvuruları için acele edin!
Son gün! 2024 MSÜ geç başvuruları için acele edin!
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Başvuru İşlemleri Hızla Tamamlanıyor: Son Saatler

Saat 23.59'a kadar başvurularınızı ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr veya mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Acele edin, son saatler!

Son gün! 2024 MSÜ geç başvuruları için acele edin!

İkinci Aşama İçin Önemli Hatırlatma: 2024-YKS Başvurusu

Unutmayın, 3 Mart'ta yapılacak olan sınava başvuran adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları ikinci aşamalarına katılabilmeleri için 2024-YKS'ye de başvurmaları gerekiyor. Başvuru tarihleri 8-9 Haziran 2024 olarak belirlenmiştir.Son gün! 2024 MSÜ geç başvuruları için acele edin!

Sınav Tarihi Yaklaşıyor: Hazır mısınız?

Sınav tarihi olan 3 Mart'a hızla yaklaşıyor. Sınava girecek adayların gerekli hazırlıklarını yapmaları ve gereken başvuruları tamamlamaları önemlidir.Son gün! 2024 MSÜ geç başvuruları için acele edin!

Detaylar ÖSYM'nin Resmi Web Sitesinde

Daha fazla bilgi için ÖSYM'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Orada, sınavla ilgili tüm detayları bulabilir ve aklınıza takılan soruları yanıtlayabilirsiniz.Son gün! 2024 MSÜ geç başvuruları için acele edin!

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

Sınavın sonuçları ÖSYM takvimine göre 28 Mart'ta açıklanması bekleniyor. Sonuçları öğrenmek için takipte kalın!Son gün! 2024 MSÜ geç başvuruları için acele edin!

07 Şub 2024 - 12:00 - Eğitim

Mahreç  Arzu Sarı

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