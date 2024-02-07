Deplasman kralı Fenerbahçe Dünya devlerini tek tek geride bıraktı! İşte o rekor

Trendyol Süper Lig’in zirvesinde yer alan Fenerbahçe, sadece Türkiye'de değil, Avrupa'nın en büyük liglerinde de adından söz ettiren bir başarıya imza attı. Bitexen Antalyaspor karşısında elde ettiği 2-0'lık galibiyetle liderliğini pekiştiren sarı lacivertli ekip, Avrupa’nın en prestijli 10 ligi arasında deplasmanda en çok puan toplayan takım olma unvanını kazandı.

Deplasman fatihi kanarya

Fenerbahçe, dış sahada oynadığı 12 karşılaşmanın 11'ini kazanarak, sadece Adana Demirspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Bu inanılmaz performans, takımın maç başına ortalama 2.83 puan toplamasını sağladı. Avrupa'nın elit liglerinde bu derece yüksek bir ortalama elde eden başka bir takım bulunmuyor.

Alman temsilcisi takip ediyor

En yakın rakipleri, Almanya Bundesliga'dan Leverkusen ve Hollanda Eredivisie'den PSV, maç başına 2.6 puan ile Fenerbahçe'nin gerisinde kaldı.

Cengiz Ünder mi? Mbappe mi?

Sakatlık sonrası muhteşem bir dönüş yapan Cengiz Ünder, Bitexen Antalyaspor karşısında attığı golle 2024 yılındaki gol sayısını 7'ye yükseltti. Böylece, Paris Saint-Germain'den Kylian Mbappe ve Porto'dan Evanilson ile birlikte yeni yılda en çok gol atan üç futbolcu arasına girdi.

Avrupa’nın gözü Ünder’de

Cengiz Ünder, performansıyla sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Süper üçlüden sessiz gece

Fenerbahçe'nin golcü üçlüsü Dzeko, Szymanski ve Tadic, Antalyaspor maçında gol atma başarısı gösteremedi. Dzeko'nun 16 gol 2 asisti, Szymanski'nin 9 gol 8 asisti ve Tadic'in 7 gol 7 asisti bulunmasına rağmen, bu maçta skoru değiştiremediler. Bu üçlü, takımın skor yükünü çeken isimler olmalarına rağmen, bazen sessiz kaldıkları maçlar da oluyor.

2024 Yılı gol kralı

Cengiz Ünder, Antalyaspor karşısında 42. dakikada kaydettiği mükemmel golle bu sezonki 8. golünü attı. Bu gollerin hepsini önemli maçlarda kaydeden Ünder, takımının ilk golünü atan isim oldu. Özellikle 2024 yılında gösterdiği performansla dikkat çeken Cengiz Ünder, Trendyol Süper Lig'de yeni yılda en fazla gol atan futbolcu olarak öne çıkıyor.