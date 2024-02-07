2025 model Renault Duster geldi! İşte fiyatları!

2025 Renault Duster: SUV severlerin beklentisini karşılayacak!

Renault Duster, otomobil dünyasında önemli bir yere sahip ve bu konumunu daha da güçlendirecek gibi görünüyor. Bu orta boy SUV, uluslararası pazarlarda ve özellikle test sürüşleri sırasında dikkatleri üzerine çekti.

Avrupa ve Dünya Pazarında Duster

Avrupa'da Dacia markası altında, global pazarda ise Renault çatısı altında satılan Duster, yeni nesliyle görsel bir devrim vaat ediyor. Dacia Bigster SUV konseptinden ilham alınarak tasarlanan üçüncü nesil Duster, Y şekilli LED farlar ve revize edilmiş ön kısım gibi dikkat çekici güncellemelerle geliyor.

Yenilikçi Tasarım Detayları

Yeni Duster'ın bağlantılı LED öğeleri, darbe plakası ve kare sis farları gibi özelliklerle donatılan ön tampon, aracın karakteristik yapısını vurguluyor. Yan profilde geniş tekerlek kemerleri ve kapı eşiklerindeki kaplamalar göze çarparken, bagaj kapağına monte edilen stepne gibi özellikler de yenilikçi detaylar arasında yer alıyor.

Teknoloji ve Konforun Buluşması

2025 Renault Duster, CMF-B platformu sayesinde selefinden daha uzun bir yapıya sahip olacak ve bazı pazarlarda üç sıralı versiyon seçeneği sunacak. Ayrıca, iki Nissan modeline yeniden isimlendirilerek farklı pazarlara uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Türkiye Pazarı İçin Büyük Beklentiler

2013 yılında Türkiye pazarına giriş yapan Duster, uzun süre boyunca önemli bir güncelleme almadan satışta kaldı. Ancak 2022'de satışları durdurulan model, üçüncü nesliyle 2025 yılında Türkiye’ye geri dönecek. Yenilikçi tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle Duster, Türkiye’de otomobil severlerin beklentilerini karşılamaya aday.



Fiyatı ne olacak? Piyasaya ne zaman sürülecek?

2025 Renault Duster’ın yurtdışı çıkış fiyatının 55 Bin dolar civarında olması bekleniyor. Türkiye fiyatı ise 1 milyon 700 bin TL ile 2 milyon TL arasında olacak. Araç 2025 Kasım ayında piyasaya sürülecek.

2025 Renault Duster, sızdırılan tasarım çizimleriyle otomobil dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Yenilikçi tasarımı, gelişmiş teknolojik özellikleri ve genişletilmiş boyutlarıyla Duster, global ve Türkiye pazarında önemli bir yere sahip olmaya hazırlanıyor. Otomobil severler, bu yeni nesil SUV'un resmi lansmanını ve piyasaya sürülmesini sabırsızlıkla bekliyor.