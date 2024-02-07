 Leş ve çiğ etle beslenen köpekler Kilözü’ne kuduz korkusu saldı

Bolu Mudurnu'nun Kilözü Köyü leş ve çiğ etle beslenen kayıtsız köpek sürüsünün yol açabileceği kuduz tehlikesiyle karşı karşıya. Köy halkı, çocuklar ve evcil hayvanlar için artan riskten endişeli. Yetkililerin müdahalesine rağmen sorun devam ediyor, köylüler çözüm bekliyor.

Kilözü Köyü'nde kuduz korkusu yükseliyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Kilözü Köyü, son zamanlarda artan bir sağlık tehdidiyle karşı karşıya. Köyde, Murat Menteş tarafından kayıt dışı beslenen köpek sürüsü, kuduz salgını endişesini tetikliyor. Köpeklerin çiğ et ve ölü hayvanlarla beslenmesi, köy halkı arasında ciddi bir korku yaratıyor.

Tehlike saçan köpek sürüsü

Murat Menteş'in hobi olarak beslediği ve kontrolsüz bıraktığı köpekler, köydeki insanlara ve evcil hayvanlara yönelik bir tehdit oluşturuyor. Köy sakinleri, özellikle çocukların ve evcil hayvanların güvenliğinden endişe ediyor. Köpeklerin serbestçe dolaşması, köydeki yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürüyor.

Sağlık riskleri artıyor

Köpeklerin ölü hayvanlarla beslenmesi, köyde kuduz başta olmak üzere çeşitli salgın hastalıkların riskini artırıyor. Bu durum, hem insan hem de hayvan sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Köy sakinleri, kötü kokular ve olası bir salgın hastalık riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Yetkililerin müdahalesi sonuç getirmiyor

Köy halkının CİMER, Mudurnu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve jandarmaya yaptığı şikayetler sonucunda yapılan kontroller ve tebligatlar, sorunu çözmekte yetersiz kalıyor. Murat Menteş, yapılan şikayetler sonrasında köpekleri geçici olarak bağlıyor; ancak bu önlem kalıcı bir çözüm sağlamıyor.

Köylülerin çaresiz bekleyişi

Köy sakinleri, yaşanan sorunun çözümü için birçok kuruma başvuruda bulunsa da, henüz tatmin edici bir sonuç alınamadı. Bu durum, köydeki yaşam kalitesini daha da düşürüyor ve köylülerin çaresiz bekleyişini uzatıyor.

Kalıcı çözüm çağrısı

Kilözü Köyü'nde yaşanan bu sorun, sadece köy sakinlerini değil, genel olarak toplumun sağlık ve güvenliğini tehdit ediyor. Yetkililerden ve ilgili kurumlardan, soruna kalıcı ve etkili bir çözüm bulmaları acilen bekleniyor. Köydeki yaşam kalitesinin yeniden yükseltilmesi ve halkın güvenliğinin sağlanması, tüm toplumun yararına olacak önemli adımlardır.