Boluspor, Sırbistan'ın radarındaki forveti kadrosuna katarak şov yaptı

Boluspor, transfer piyasasında hız kesmeden yoluna devam ediyor. Son dönemde Vüsal Isgandarli, Tunahan Çiçek, Anıl Koç, Daniel Avramovski, İshak Karoğlu ve Hüsamettin Yener gibi isimleri kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken kırmızı beyazlı ekip, son bombasını Sırbistan'dan patlattı.

26 yaşındaki ve 1.86 boyundaki deneyimli oyuncu, Avrupa futbolunun önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Boluspor ile yapılan tüm görüşmelerde prensip anlaşmasına varılan oyuncu, takımın santrafor hattını güçlendirecek.

Oyuncu Bolu’ya geliyor

Kulüp ile oyuncu arasında yapılan görüşmeler sonucunda prensip anlaşması yapıldı ve oyuncunun sabah saatlerinde Bolu'ya varması bekleniyor.

Kariyerinden başarılarla dolu istatistikler

Sırp golcü futbol kariyeri, gol ve asistleriyle dikkat çekiyor. Toplamda 184 maçta forma giyen oyuncu, bu süre zarfında 10.916 dakika sahada kaldı ve rakip fileleri 38 kez havalandırırken, 14 de asist yapma başarısı gösterdi.

Skor katkısından daha fazlası

Takımına skor katkısı sağlamanın yanı sıra, saha içindeki liderliğiyle de öne çıkan Gigic, Boluspor'un hücum hattına önemli bir güç katacak.

İşte herkesin merak ettiği forvet

Petar Gigic, futbol kariyerinde OFK Belgrad, Macva, Partizan, Novi Pazar, Zelez, Pancevo, Újpest FC ve son olarak Javor-Matis gibi takımlarda forma giydi. İlk devre boyunca Sırbistan Süper Lig'i temsil eden Javor-Matis'de oynayan Gigic, Boluspor'un son transfer bombası oldu. Tecrübeli oyuncu, sahadaki liderliği ve golcü yetenekleriyle tanınıyor.

Boluspor transferde hız kesmiyor

Boluspor'un transfer stratejisi, takımın ligdeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Gigic gibi deneyimli ve yetenekli bir oyuncuyu kadrosuna katması, kırmızı beyazlı ekibin bu yöndeki kararlılığını gösteriyor. Takım, yeni sezon öncesinde güçlü bir kadro kurma hedefiyle yola çıktı ve Gigic transferi, bu hedef doğrultusunda atılan son adımlardan biri oldu.