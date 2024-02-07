Trendyol Şubat fırsatları; Erkekler ve Kadınlar için sevgililer günü hediye önerisi

Şubat 2024 özel Trendyol sevgililer günü kampanyaları

Armani parfümlerinde %30 indirim fırsatı

Trendyol, lüks parfüm severlere müjdeli bir haberle geliyor. Armani marka parfümlerde %30'a varan indirimler bu ay içerisinde moda tutkunlarını bekliyor. Bu özel indirimle, sevdiğiniz parfümleri daha uygun fiyatlarla alabilirsiniz.

Sevgililer gününe özel giyim kampanyası

Sevgililer Günü'ne özel olarak hazırlanan giyim ürünlerinde ise "3 al 2 öde" kampanyası dikkat çekiyor. Bu özel günde sevdiklerinize hediye almak veya kendinizi şımartmak isterseniz, Trendyol'un sunduğu bu fırsatı değerlendirebilirsiniz.

Sevgililer günü hediye önerileri (2500 TL altı ürünler)

Kadın için sevgililer günü hediye önerisi

Bershka uzun ceket -990TL. HASYAMORE Özel Tasarım Desenli Kadın Tül Elbise Yılbaşı Elbisesi Premium Elbise Midi Boy Elbise -325,25 TL. Bershka Tek Renkli Platform Spor Ayakkabı-899 TL. Bershka Bomber model naylon karışımlı şişme mont- 450 TL. Giorgio Armanı My Way Edp 30 Ml Kadın Parfüm- 2100 TL. PULL & BEAR Uzun çift taraflı suni deri ceket-1150 TL

Erkekler için sevgililer günü hediye önerisi

Altın yıldız Erkek Bordo Oversize Fit Bol Kesim Kapüşonlu Içi Polarlı 3 Iplik Pamuklu Sweatshirt- 499 TL. Altın yıldız Erkek Kırmızı Standart Fit Normal Kesim Soğuk Geçirmez Dik Yaka Polar Sweatshirt Ceket- 479,99 TL. Mango Deri Görünümlü Kısa Ceket- 1068,99 TL. Giorgio Armanı Acqua Di Gio Le Parfum 40 ml Erkek Parfüm- 2350 TL

Muduo Concept ile evler renkleniyor

Ev dekorasyonu ve eşyalarında yenilik yapmak isteyenler için Muduo Concept ürünlerinde geçerli "3 al 2 öde" kampanyası, evlerinizi yenilemek için harika bir fırsat sunuyor. Seçili ürünlerde geçerli bu kampanya ile evinize şıklık katın.

Bot ve çizmelerde 700 tl üzerine anında 70 tl indirim

Soğuk kış günlerinde şıklığınızdan ödün vermek istemeyenler için bot ve çizme alışverişlerinizde 700 TL ve üzeri alışverişlerde anında 70 TL indirim fırsatını kaçırmayın.

Altın Yıldız'da sevgililer gününe özel hediye seçenekleri

Altın Yıldız, sevgililer gününe özel geniş ürün yelpazesi ile her zevke ve bütçeye uygun hediye seçenekleri sunuyor. Sevgiliniz için unutulmaz bir hediye seçmek istiyorsanız, Altın Yıldız'ın zengin koleksiyonuna göz atmayı unutmayın.

Altın Yıldız'da 500 TL ve üzeri alışverişlerde anında 75 TL indirim

Sevgililer Günü alışverişlerinizi daha da özel kılan bir diğer fırsat da, 500 TL ve üzeri alışverişlerinizde anında 75 TL indirim kampanyası. Bu kampanya ile hem büyük tasarruf edebilir hem de sevdiklerinizi kaliteli ve özel ürünlerle şımartabilirsiniz.

Tekstil ürünlerinde büyük indirim

Kadın, erkek ve çocuk tekstil ürünlerinde 29 Ocak- 11 Mart tarihleri arasında geçerli olacak şekilde 1250 TL ve üzeri alışverişlerde 150 TL indirim fırsatı sizleri bekliyor. Bu kampanya ile gardırobunuzu yenileme zamanı.

Trendyol, Şubat ayında moda, güzellik ve ev eşyalarında sunulan bu indirimler ve kampanyalarla alışveriş severlere benzersiz fırsatlar sunuyor. Kaçırılmayacak bu fırsatlarla, alışveriş listenizi hazırlayın ve indirimlerden yararlanın.