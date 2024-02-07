- Eğitim

Yeniçağa'da hayvan hareketleri kontrol eğitimi!

Bolu Yeniçağa'da, hayvan hareketlerinin kontrolü ve yönetimi konusunda önemli bir eğitim programı düzenlendi. Yeniçağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün öncülüğünde, ilçenin güvenlik güçleri için hayati bir eğitim sessiyonu gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı
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Yeniçağa'da hayvan hareketleri kontrol eğitimi! mask
Yeniçağa'da hayvan hareketleri kontrol eğitimi!
Yeniçağa'da hayvan hareketleri kontrol eğitimi!
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Eğitimin Amacı ve Önemi

Eğitimin temel amacı, hayvan hareketleri ve yol kontrolleri konusunda ilgili personeli bilgilendirmek ve bu alanda farkındalığı artırmaktı. Günümüzde hayvan sevkiyatının yol açtığı trafik ve güvenlik sorunlarına dikkat çeken bu eğitim, hayvanların güvenli bir şekilde taşınmasını ve ilgili yasal prosedürlerin doğru bir şekilde uygulanmasını hedeflemektedir.

Yeniçağa'da hayvan hareketleri kontrol eğitimi!

Uzman Kadro ile Eğitim

Eğitimde, veteriner hekim Aslı Artvinli tarafından sunulan bilgilendirme seansları, katılımcılara hayvan hareketleri, yol kontrolleri, hayvan sevk raporları ve pasaportlar hakkında kapsamlı bilgi sağladı. Artvinli'nin uzmanlığı ve tecrübesi, eğitimin verimliliğini ve etkisini artırdı.Yeniçağa'da hayvan hareketleri kontrol eğitimi!

Katılımcılardan Tam Not

İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen eğitim, katılımcılar tarafından oldukça olumlu karşılandı. Sunulan içerik ve bilgilerin pratikteki uygulanabilirliği, eğitimin önemli kazanımlarından biri olarak öne çıktı. Katılımcılar, edindikleri bilgileri sahada uygulama konusunda kendilerini daha donanımlı hissettiklerini belirttiler.Yeniçağa'da hayvan hareketleri kontrol eğitimi!
# eğitim, jandarma, trafik, veteriner

07 Şub 2024 - 16:46 Bolu/ Yeniçağa- Eğitim

Mahreç  Anadolu Ajansı

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