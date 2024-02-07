Yeniçağa'da hayvan hareketleri kontrol eğitimi!

Eğitimin Amacı ve Önemi
Eğitimin temel amacı, hayvan hareketleri ve yol kontrolleri konusunda ilgili personeli bilgilendirmek ve bu alanda farkındalığı artırmaktı. Günümüzde hayvan sevkiyatının yol açtığı trafik ve güvenlik sorunlarına dikkat çeken bu eğitim, hayvanların güvenli bir şekilde taşınmasını ve ilgili yasal prosedürlerin doğru bir şekilde uygulanmasını hedeflemektedir.
Uzman Kadro ile Eğitim
Eğitimde, veteriner hekim Aslı Artvinli tarafından sunulan bilgilendirme seansları, katılımcılara hayvan hareketleri, yol kontrolleri, hayvan sevk raporları ve pasaportlar hakkında kapsamlı bilgi sağladı. Artvinli'nin uzmanlığı ve tecrübesi, eğitimin verimliliğini ve etkisini artırdı.
Katılımcılardan Tam Not
İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen eğitim, katılımcılar tarafından oldukça olumlu karşılandı. Sunulan içerik ve bilgilerin pratikteki uygulanabilirliği, eğitimin önemli kazanımlarından biri olarak öne çıktı. Katılımcılar, edindikleri bilgileri sahada uygulama konusunda kendilerini daha donanımlı hissettiklerini belirttiler.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.