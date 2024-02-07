Bolu A101'ler de kaçırılmayacak indirimler, 8 Şubat 2024'te Neler Var?

8 Şubat 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu
Bolu A101Mağazalarında 8 Şubat 2024 itibarıyla geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bu katalogda, teknolojiden ev eşyalarına, kişisel bakım ürünlerinden giyime kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla sunuluyor. İşte detaylar:
Teknoloji ve Elektronik Fırsatları
Televizyonlar:
HI-LEVEL 55" Ultra HD WEBOS Smart Led Tv: 11.999 TL
Onvo 50" Ultra HD WEBOS 2.0 Smart Led Tv: 10.999 TL
Onvo 43" Full HD Android 13 Smart Led Tv: 6.899 TL
Onvo 32" HD Ready Android 13 Smart Led Tv: 4.799 TL
Mobil ve Aksesuarlar:
TCL 303 2/32 GB Cep Telefonu: 2.599 TL
Piranha Bluetooth Kulaklık ve Akıllı Bileklikler: 199 TL - 249 TL
Ev Aletleri ve Mutfak Gereçleri
Büyük Ev Aletleri:
SEG Çamaşır Makinesi, Buzdolabı ve Bulaşık Makinesi: 9.999 TL - 18.499 TL
Küçük Ev Aletleri:
Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 4.899 TL
Homend Şarjlı Dik Süpürge: 3.499 TL
Singer Dikiş Makinesi: 3.999 TL
Mutfak Gereçleri:
Luminarc Yemek Tabağı/Kase, Bambu Kesme Tahtası: 29,90 TL - 129 TL
Essenso Tava ve Sahan Seti: 449 TL
Brita Filtreli Sürahi ve Filtreler: 249 TL - 329 TL
Seyahat ve Moda Seçenekleri
Valizler:
Kabin Boy PP Valiz: 569 TL
Orta Boy PP Valiz: 669 TL
Büyük Boy PP Valiz: 769 TL
Moda ve Aksesuarlar:
Kadın Zincirli Çanta: 199 TL
Casio Kadın/Erkek Kol Saati: 799 TL
JUNO Kadın ve Çocuk Terlikleri: 69,90 TL - 199 TL
Yatak Odası ve Tekstil Ürünleri
Yatak ve Yatak Odası Takımları:
Çift Kişilik Baza Başlık Seti: 7.199 TL
Tek Kişilik Baza Başlık Seti: 3.749 TL
Bamboo Yaylı Yatak: 1.799 TL
Tekstil Ürünleri:
Tek Kişilik Pamuk Nevresim Seti: 389 TL
Çift Kişilik Pamuk Nevresim Seti: 489 TL
Silk&Blue Bayan Şortlu Takım: 199 TL
Bu fırsatları kaçırmayın ve A101 mağazalarına uğrayarak indirimlerden yararlanın!
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.