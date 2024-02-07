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Bolu A101'ler de kaçırılmayacak indirimler, 8 Şubat 2024'te Neler Var?

8 Şubat 2024'te A101 Bolu mağazalarında başlayacak olan indirimler kapsamında, elektronikten ev eşyalarına, kişisel bakım ürünlerinden giyime kadar pek çok ürünü indirimli fiyatlarla bulabilirsiniz. A101 aktüel ürünler kataloğu detayları için hemen tıklayın!

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
Bolu A101'ler de kaçırılmayacak indirimler, 8 Şubat 2024'te Neler Var? mask
Bolu A101'ler de kaçırılmayacak indirimler, 8 Şubat 2024'te Neler Var?
Bolu A101'ler de kaçırılmayacak indirimler, 8 Şubat 2024'te Neler Var?
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8 Şubat 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu

Bolu A101Mağazalarında 8 Şubat 2024 itibarıyla geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bu katalogda, teknolojiden ev eşyalarına, kişisel bakım ürünlerinden giyime kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla sunuluyor. İşte detaylar:

Bolu A101'ler de kaçırılmayacak indirimler, 8 Şubat 2024'te Neler Var?

Teknoloji ve Elektronik Fırsatları

Televizyonlar:

HI-LEVEL 55" Ultra HD WEBOS Smart Led Tv: 11.999 TL

Onvo 50" Ultra HD WEBOS 2.0 Smart Led Tv: 10.999 TL

Onvo 43" Full HD Android 13 Smart Led Tv: 6.899 TL

Onvo 32" HD Ready Android 13 Smart Led Tv: 4.799 TL

Bolu A101'ler de kaçırılmayacak indirimler, 8 Şubat 2024'te Neler Var?

Mobil ve Aksesuarlar:

TCL 303 2/32 GB Cep Telefonu: 2.599 TL

Piranha Bluetooth Kulaklık ve Akıllı Bileklikler: 199 TL - 249 TL

Bolu A101'ler de kaçırılmayacak indirimler, 8 Şubat 2024'te Neler Var?

Ev Aletleri ve Mutfak Gereçleri

Büyük Ev Aletleri:

SEG Çamaşır Makinesi, Buzdolabı ve Bulaşık Makinesi: 9.999 TL - 18.499 TL

Bolu A101'ler de kaçırılmayacak indirimler, 8 Şubat 2024'te Neler Var?

Küçük Ev Aletleri:

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 4.899 TL

Homend Şarjlı Dik Süpürge: 3.499 TL

Singer Dikiş Makinesi: 3.999 TL

Bolu A101'ler de kaçırılmayacak indirimler, 8 Şubat 2024'te Neler Var?

Mutfak Gereçleri:

Luminarc Yemek Tabağı/Kase, Bambu Kesme Tahtası: 29,90 TL - 129 TL

Essenso Tava ve Sahan Seti: 449 TL

Brita Filtreli Sürahi ve Filtreler: 249 TL - 329 TL

Seyahat ve Moda Seçenekleri

Bolu A101'ler de kaçırılmayacak indirimler, 8 Şubat 2024'te Neler Var?

Valizler:

Kabin Boy PP Valiz: 569 TL

Orta Boy PP Valiz: 669 TL

Büyük Boy PP Valiz: 769 TL

Bolu A101'ler de kaçırılmayacak indirimler, 8 Şubat 2024'te Neler Var?

Moda ve Aksesuarlar:

Kadın Zincirli Çanta: 199 TL

Casio Kadın/Erkek Kol Saati: 799 TL

JUNO Kadın ve Çocuk Terlikleri: 69,90 TL - 199 TL

Yatak Odası ve Tekstil Ürünleri

Yatak ve Yatak Odası Takımları:

Çift Kişilik Baza Başlık Seti: 7.199 TL

Tek Kişilik Baza Başlık Seti: 3.749 TL

Bamboo Yaylı Yatak: 1.799 TL

Bolu A101'ler de kaçırılmayacak indirimler, 8 Şubat 2024'te Neler Var?

Tekstil Ürünleri:

Tek Kişilik Pamuk Nevresim Seti: 389 TL

Çift Kişilik Pamuk Nevresim Seti: 489 TL

Silk&Blue Bayan Şortlu Takım: 199 TL

Bu fırsatları kaçırmayın ve A101 mağazalarına uğrayarak indirimlerden yararlanın!

# çocuk

07 Şub 2024 - 21:00 Bolu- Gündem

Mahreç  Rahmiye Beydili

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