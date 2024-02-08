Fırın denetimlerine Düzce’de ceza yağdı! Bolu’da Nisan ayında başlıyor!

Bolu ve Düzce'de Fırın Denetimleriyle, Gıda Güvenliği Önlemleri Artıyor

Bolu ve Düzce illerinde, fırın denetimleri kamu sağlığını koruma amacıyla büyük bir ciddiyetle ele alınıyor. İl sağlık ve tarım müdürlükleri ile belediye ekiplerinin ortak çalışması, gıda güvenliğini sağlamak ve tüketicilerin haklarını korumak için önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Bu kapsamlı denetimler, halk sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Düzce'de Fırınlara Ağır Cezalar

Düzce'de, ekmek üretimi ve satışıyla ilgili gelen şikayetler üzerine yoğunlaştırılan denetimler neticesinde, kurallara uymayan fırınlara toplamda 42 bin 385 TL tutarında cezai işlem uygulandı. 2023 yılı boyunca gerçekleştirilen 8 bin denetimde, 56 işyeri sahibine toplam 1 milyon 341 bin 343 TL idari para cezası kesildi. Bu cezalar, gıda kanunu ve ilgili mevzuatlara uygun olmayan faaliyetlerde bulunan işletmeleri hedef aldı.

Bolu'da Nisan Ayında Başlayacak Denetimler

Bolu ilinde ise fırın denetimlerinin Nisan ayında başlatılması planlanıyor. İl sağlık ve tarım müdürlükleri ile belediye zabıta ekiplerinin ortak çalışmasıyla, Düzce'de elde edilen deneyimler, Bolu'daki denetimler için bir öncü olarak görülüyor ve benzer ihlallerin önlenmesine yönelik stratejiler geliştirilmesine yardımcı oluyor.

Gıda Güvenliği ve Tüketici Hakları

Yetkililer, denetimlerin devamlılığını vurgulayarak, tüketicileri gıda alırken dikkatli olmaya çağırıyor. Özellikle, Bakanlık onayı/kaydı almış ve orijinal ambalajı açılmamış gıdaların tercih edilmesi gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, şüpheli gıda ürünleriyle ilgili olarak ALO 174 Gıda İhbar Hattı veya WhatsApp üzerinden şikayette bulunulması öneriliyor.

Vatandaşın Rolü: Bilinçli Tüketim ve İhbar

Tüketicilerin, gıda güvenliği konusunda bilinçli olmaları ve alışverişlerini dikkatli yapmaları büyük önem taşımaktadır. Karşılaşılan olumsuz durumların yetkililere bildirilmesi, benzeri olayların önlenmesinde kritik bir role sahip.

Güvenli Gıda, Sağlıklı Toplum

Bolu ve Düzce'deki fırın denetimleri, gıda güvenliği konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı ve sağlıklı bir toplum için temel adımları sağlamayı hedefliyor. Bu denetimler, hem üreticileri hem de tüketicileri bilinçlendirerek, gıda güvenliğinin sürekli olarak iyileştirilmesine katkı sağlıyor.