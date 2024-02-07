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Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden 13. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Sergisi

13. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Sergisi 14 Burda AVM’de sanat severlerin beğenisine sunuldu. Bu özel fotoğraf sergisi, 6-7-8 Şubat tarihleri boyunca ziyaretçilerini bekleyecek.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden 13. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Sergisi mask
Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden 13. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Sergisi
Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden 13. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Sergisi
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Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, şu ifadeler yer aldı:

“Tarımın, toprağın, ormanın, suyun önemi konusunda duyarlılığın geliştirilmesi, tarımsal gelişmeler ile tarım, orman, doğa, çevre ve insan ilişkilerini, estetik ve öznel bakış açılarıyla belgesel olarak arşivlerde yerini almasını sağlamaktır.

Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden 13. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Sergisi

Yarışmasının konusu; tarım, hayvancılık, orman, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, her türlü tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair her türlü faaliyetler olup, tema kategorisinin konusu “Sen Üret Yeter” olarak belirlenmiştir.

Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden 13. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Sergisi

“Genel”, “Çiftçi”, “Öğrenci”, “Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları”, “DenizBank Çalışanları” ve bu yıl konusu “Sen Üret Yeter” olan “Tema” olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleştirilmiştir.

Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden 13. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Sergisi

Yarışmaya bu yıl toplam bin 210 katılımcı 6 bin 635 eserle katılmıştır. Seçici kurul tarafından 8 eser ödüle layık bulurken 120 eser de sergileme ve albüm çalışması için seçilmiştir.  

Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden 13. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Sergisi

Ayrıntılı bilgi, teknik destek, dilek, şikayet, talep ve görüşleriniz için İl /İlçe Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsiniz”

Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden 13. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Sergisi

# doğa, tarım, orman

07 Şub 2024 - 22:00 Bolu- Gündem

Mahreç  Rahmiye Beydili

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