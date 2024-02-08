Enkaz altından kurtulan Songül'e madenci dostlarından bitmeyen destek

Enkaz Altında Başlayan Sıra Dışı Dostluk

Zonguldaklı maden işçileri, 6 Şubat 2023'te yaşanan asrın felaketinde Adıyaman'da enkaz altında kalan 20 yaşındaki Songül Göksu'yu kurtardı. Bu zorlu süreç, Göksu ve maden işçileri arasında ömür boyu sürecek bir dostluğun başlangıcı oldu. Göksu'nun Ankara'da tamamlanan tedavisinin ardından, iki ayağının ampute edilmesine rağmen, maden işçileri ile iletişimi hiç koparmadı.

Maden İşçilerinin Özverili Mücadelesi

Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan bölgeye sevk edilen maden işçileri, 62 saat süren bir mücadelenin ardından Göksu'yu enkazdan sağ olarak çıkardı. Bu kurtarma operasyonu, maden işçilerinin yer altı çalışma şartlarına olan hakimiyetinin ve özverisinin bir göstergesiydi.

Kurtarılan Genç Kız ve Madenciler Arasındaki İletişim

Kurtarıldıktan sonra Göksu ve maden işçileri arasındaki iletişim kesilmedi. Göksu, "Beni kurtaran madenci ağabeylerim artık aileden biri oldu" derken, maden işçileri de Göksu'nun sesini duymanın kendilerine mutluluk verdiğini ifade etti. Bu özel bağ, her iki tarafın da zor zamanlarda birbirine destek olmasını sağladı.

Maden İşçilerinin Göksu'ya Olan Desteği

15 yıllık maden işçisi Murat Sönmez, kurtarma anlarını ve sonrasında Göksu ile sürdürdükleri iletişimi anlattı. Göksu'nun kurtarılması, maden işçileri için unutulmaz bir deneyim oldu ve aradan geçen bir yıl boyunca sürekli irtibat halinde kalmalarını sağladı. Sönmez, "Sürekli görüşürüz. Ya o arar ya biz ararız" diyerek, bu dostluğun devam ettiğini belirtti.

Yer Altı Kurtarma Tekniğinin Önemi

Asrın felaketinde, madencilerin yer altı kurtarma tekniğine olan hakimiyeti ön plana çıktı. Sönmez, bu durumu "Madenci yer altında tekniği bildiği için ön plana geldi" sözleriyle açıkladı. Her ne kadar madenciler önemli bir rol oynasa da, kurtarma çalışmalarına katılan herkesin çabasının altını çizdi.

Songül Göksu'nun kurtarılması ve sonrasında gelişen dostluk, felaketin ortasında umut ve insanlığın güzel yüzünü gösteriyor. Maden işçilerinin özverisi ve Göksu'nun direnci, zorlukların üstesinden gelinirken kurulan sıra dışı bağların önemini vurguluyor. Bu hikaye, felaketin yaralarını birlikte sarmaya çalışan insanların güçlü dayanışmasını simgeliyor.