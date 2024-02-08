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Meteoroloji açıkladı: 8 Şubat 2024 Bolu ve çevresinde hava durumu nasıl olacak? Yağmurlu havamı hâkim olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verileri ışığında, Bolu ve çevre illeri Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Bilecik ve Çankırı için 8 Şubat 2024 tarihinde parçalı bulutlu ve zaman zaman yağışlı bir hava durumunun hâkim olacağını gösteriyor. Mevsim normalleri içerisinde seyreden sıcaklık değerleri, bölge sakinleri ve ziyaretçilere giyim konusunda önemli ipuçları sunuyor.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
Meteoroloji açıkladı: 8 Şubat 2024 Bolu ve çevresinde hava durumu nasıl olacak? Yağmurlu havamı hâkim olacak? mask
Meteoroloji açıkladı: 8 Şubat 2024 Bolu ve çevresinde hava durumu nasıl olacak? Yağmurlu havamı hâkim olacak?
Meteoroloji açıkladı: 8 Şubat 2024 Bolu ve çevresinde hava durumu nasıl olacak? Yağmurlu havamı hâkim olacak?
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Sıcaklık dalgalanmalarına dikkat!

Gündüzleri 2 ile 21 derece arasında değişen sıcaklıklar beklenirken, geceleyin sıcaklık 0 ile 13 derece arasında dalgalanacak. Bu durum, gün içinde farklı sıcaklık değişimlerine uyum sağlamak adına katmanlı giyinme yöntemini zorunlu kılıyor. Soğuk sabah ve akşamlar için ekstra katmanlar, bölge halkı ve ziyaretçiler için kritik bir önlem olarak karşımıza çıkıyor.

Meteoroloji açıkladı: 8 Şubat 2024 Bolu ve çevresinde hava durumu nasıl olacak? Yağmurlu havamı hâkim olacak?

Rüzgârın soğuk yüzüne karşı önlemler

Meteoroloji uzmanları, özellikle güneşin kendini gösterdiği günlerde rüzgârın etkisinin artabileceği konusunda uyarıyor. Gece saatlerinde meydana gelen sıcaklık düşüşlerine karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirten yetkililer, önemli bir hava uyarısı olmasa da dışarı çıkarken mevsime uygun kıyafet tercihinin önemine vurgu yapıyor.

Meteoroloji açıkladı: 8 Şubat 2024 Bolu ve çevresinde hava durumu nasıl olacak? Yağmurlu havamı hâkim olacak?

Doğa tutkunları için fırsat zamanı

8 Şubat 2024'te Bolu ve çevresinde beklenen parçalı bulutlu ve aralıklı yağışlı hava, doğa severler için adeta bir davet niteliğinde. Yağışlı günler, doğa yürüyüşleri ve fotoğrafçılık aktiviteleri için benzersiz manzaralar sunarken, bölge sakinleri ve ziyaretçilerin dışarıda daha fazla vakit geçirmeleri için ideal koşullar oluşturuyor.

Meteoroloji açıkladı: 8 Şubat 2024 Bolu ve çevresinde hava durumu nasıl olacak? Yağmurlu havamı hâkim olacak?

8 Şubat 2024 için Bolu ve çevresindeki illerin detaylı hava durumu tahminleri, değişken sıcaklık değerleri ve yağış bilgileri ile donatılmış durumda. Bölgedeki hava durumu, katmanlı giyinmeyi ve rüzgâra karşı önlem almayı gerektiriyor. Doğaseverler içinse, bu dönem keşif için mükemmel fırsatlar sunuyor.

Meteoroloji açıkladı: 8 Şubat 2024 Bolu ve çevresinde hava durumu nasıl olacak? Yağmurlu havamı hâkim olacak?

İl il detaylı hava durumu raporu:

8 Şubat 2024 Perşembe Doğu Marmara Hava Durumu

İstanbul; En yüksek: 16°C En düşük: 10°C Sağanak Yağışlı

Kocaeli; En yüksek: 21°C En düşük: 10°C Sağanak Yağışlı

Sakarya; En yüksek: 22°C En düşük: 7°C Çok Bulutlu

Düzce; En yüksek: 22°C En düşük: 6°C Yağmurlu

Meteoroloji açıkladı: 8 Şubat 2024 Bolu ve çevresinde hava durumu nasıl olacak? Yağmurlu havamı hâkim olacak?

8 Şubat 2024 Perşembe Batı Karadeniz Hava Durumu

Bolu; En yüksek: 16°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu

Zonguldak: En yüksek: 16°C En düşük: 10°C Yağmurlu

Ankara; En yüksek: 13°C En düşük: 7°C Yağmurlu

Bartın; En yüksek: 21°C En düşük: 7°C Parçalı Bulutlu

Karabük; En yüksek: 17°C En düşük: 6°C Çok Bulutlu

Kastamonu; En yüksek: 16°C En düşük: 0°C Çok Bulutlu

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08 Şub 2024 - 07:00 Bolu- Gündem

Mahreç  Rahmiye Beydili

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