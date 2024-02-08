Meteoroloji açıkladı: 8 Şubat 2024 Bolu ve çevresinde hava durumu nasıl olacak? Yağmurlu havamı hâkim olacak?

Sıcaklık dalgalanmalarına dikkat!
Gündüzleri 2 ile 21 derece arasında değişen sıcaklıklar beklenirken, geceleyin sıcaklık 0 ile 13 derece arasında dalgalanacak. Bu durum, gün içinde farklı sıcaklık değişimlerine uyum sağlamak adına katmanlı giyinme yöntemini zorunlu kılıyor. Soğuk sabah ve akşamlar için ekstra katmanlar, bölge halkı ve ziyaretçiler için kritik bir önlem olarak karşımıza çıkıyor.
Rüzgârın soğuk yüzüne karşı önlemler
Meteoroloji uzmanları, özellikle güneşin kendini gösterdiği günlerde rüzgârın etkisinin artabileceği konusunda uyarıyor. Gece saatlerinde meydana gelen sıcaklık düşüşlerine karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirten yetkililer, önemli bir hava uyarısı olmasa da dışarı çıkarken mevsime uygun kıyafet tercihinin önemine vurgu yapıyor.
Doğa tutkunları için fırsat zamanı
8 Şubat 2024'te Bolu ve çevresinde beklenen parçalı bulutlu ve aralıklı yağışlı hava, doğa severler için adeta bir davet niteliğinde. Yağışlı günler, doğa yürüyüşleri ve fotoğrafçılık aktiviteleri için benzersiz manzaralar sunarken, bölge sakinleri ve ziyaretçilerin dışarıda daha fazla vakit geçirmeleri için ideal koşullar oluşturuyor.
8 Şubat 2024 için Bolu ve çevresindeki illerin detaylı hava durumu tahminleri, değişken sıcaklık değerleri ve yağış bilgileri ile donatılmış durumda. Bölgedeki hava durumu, katmanlı giyinmeyi ve rüzgâra karşı önlem almayı gerektiriyor. Doğaseverler içinse, bu dönem keşif için mükemmel fırsatlar sunuyor.
İl il detaylı hava durumu raporu:
8 Şubat 2024 Perşembe Doğu Marmara Hava Durumu
İstanbul; En yüksek: 16°C En düşük: 10°C Sağanak Yağışlı
Kocaeli; En yüksek: 21°C En düşük: 10°C Sağanak Yağışlı
Sakarya; En yüksek: 22°C En düşük: 7°C Çok Bulutlu
Düzce; En yüksek: 22°C En düşük: 6°C Yağmurlu
8 Şubat 2024 Perşembe Batı Karadeniz Hava Durumu
Bolu; En yüksek: 16°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu
Zonguldak: En yüksek: 16°C En düşük: 10°C Yağmurlu
Ankara; En yüksek: 13°C En düşük: 7°C Yağmurlu
Bartın; En yüksek: 21°C En düşük: 7°C Parçalı Bulutlu
Karabük; En yüksek: 17°C En düşük: 6°C Çok Bulutlu
Kastamonu; En yüksek: 16°C En düşük: 0°C Çok Bulutlu
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.