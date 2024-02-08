Bolu elektrik kesintisi rehberi: 8 Şubat kesinti saatleri ve tavsiyeler

Bolu sakinleri, kesintiden etkilenecek bölgeler ve alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirilerek, her türlü olumsuzluğa karşı hazırlıklı olmaya çağrıldı.
SEDAŞ'tan Bolu'ya önemli kesinti duyurusu
SEDAŞ, Bolu'daki planlı elektrik kesintisinin, şehir sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen altyapı iyileştirme çalışmalarının bir parçası olduğunu açıkladı. Bu kesinti, daha güvenli ve etkin bir elektrik dağıtım sisteminin temellerini atma amacı taşımaktadır.
Kesintiden etkilenecek bölgeler ve kesinti saatleri
Bolu ve çevresinde yaşayanlar, kesintinin etkileyeceği bölgeler ve kesinti saatleri hakkında SEDAŞ'ın resmi internet sitesinden detaylı bilgilere ulaşabilir. Bu bilgiler sayesinde, vatandaşlar günlük aktivitelerini ve planlarını kesintiye göre düzenleyebilirler.
Kesinti süresince alınması gereken tedbirler
SEDAŞ, kesinti sürecinde herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına gerekli tüm önlemleri aldığını belirtti. Acil durumlar için müşteri hizmetleri ve iletişim kanalları aktif tutularak, her türlü sorunun çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Bolu sakinleri, kesinti süresince olası aksaklıklara karşı SEDAŞ'ın önerilerine uymalı ve gerekli hazırlıkları yapmalısı gerektiğini vurguladı.
Elektrik kesintisi için hazırlık ipuçları
8 Şubat 2024'te Bolu'da gerçekleşecek olan planlı elektrik kesintisi, bölgenin altyapısını daha sağlam hale getirmek için önemli bir fırsat sunuyor. Sakinler, bu süre zarfında kesintiden kaynaklanabilecek sorunlara karşı nasıl hazırlıklı olunacağı konusunda bilgilendirilmekte ve kesintiye en iyi şekilde nasıl adapte olunabileceği konusunda yönlendirilmekte.
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|GÖYNÜK
|ÇAYKOL, ÇUBUK MERKEZ, ÇUBUKKÖY, GÖLBASI, GÖLBAŞI, KOZDERE, ÖRENCIK MERKEZ, ÖRENCİK, SEKI, SEKİ, UMUTDERE
|., ÇAYKOL MAHALLE YOLU, ÇUBUK GÖLBAŞI YAYLASI, ÇUBUK KÖYÜ İÇ YOLU, ÇUBUK KÖYÜ YOLU, ÇUBUK MERKEZ KÖY YOLU, ÇUBUK SEKİ MAH, GÖLBASI MAHALLE YOLU, KOZDERE MAHALLE YOLU, ÖRENCIK MERKEZ KÖY YOLU, ÖRENCİK ÇAYKOL, ÖRENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ YOLU, SEKI MAHALLE YOLU
|08.02.2024
|10:00
|17:00
|BOLU
|MERKEZ
|ALPAGUTBEY, ALPAĞUTBEY, ÇAKMAKLAR
|901 sok, EMRE, EMRE SK.
|08.02.2024
|10:00
|17:30
|BOLU
|MERKEZ
|ALPAGUTBEY, ALPAĞUTBEY
|ÇAKMAKLAR, ÇAKMAKLAR CD., EMRİN SK.
|08.02.2024
|10:00
|17:30
|BOLU
|GEREDE
|APSARI, ASAGI, AŞAĞI, AYVATLAR, ÇOBANLAR, ÇOĞULLU, DEYISLER, DEYİŞLER, DURSUNFAKI, DÜMENLER, GEÇİTLER, GÖYNÜKÖREN, HALAÇLAR, KÜRKÇÜLER, MERKEZ, NUHÖREN, SAHALLAR, SAPANLIURGANCILAR, SOFULAR, SÜLLER, ŞAHALLAR, TEPE, YANIKLAR, YAYLA, YAZIKARA, YELKENLER, YEŞİLVADİ, YUKARI
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|08.02.2024
|09:00
|17:00
|BOLU
|MUDURNU
|ORMANPINAR
|ORMANPINAR KÖYÜ YOLU
|08.02.2024
|09:30
|14:30
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.