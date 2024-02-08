Bolu elektrik kesintisi rehberi: 8 Şubat kesinti saatleri ve tavsiyeler

Bolu sakinleri, kesintiden etkilenecek bölgeler ve alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirilerek, her türlü olumsuzluğa karşı hazırlıklı olmaya çağrıldı.

SEDAŞ'tan Bolu'ya önemli kesinti duyurusu

SEDAŞ, Bolu'daki planlı elektrik kesintisinin, şehir sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen altyapı iyileştirme çalışmalarının bir parçası olduğunu açıkladı. Bu kesinti, daha güvenli ve etkin bir elektrik dağıtım sisteminin temellerini atma amacı taşımaktadır.

Kesintiden etkilenecek bölgeler ve kesinti saatleri

Bolu ve çevresinde yaşayanlar, kesintinin etkileyeceği bölgeler ve kesinti saatleri hakkında SEDAŞ'ın resmi internet sitesinden detaylı bilgilere ulaşabilir. Bu bilgiler sayesinde, vatandaşlar günlük aktivitelerini ve planlarını kesintiye göre düzenleyebilirler.

Kesinti süresince alınması gereken tedbirler

SEDAŞ, kesinti sürecinde herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına gerekli tüm önlemleri aldığını belirtti. Acil durumlar için müşteri hizmetleri ve iletişim kanalları aktif tutularak, her türlü sorunun çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Bolu sakinleri, kesinti süresince olası aksaklıklara karşı SEDAŞ'ın önerilerine uymalı ve gerekli hazırlıkları yapmalısı gerektiğini vurguladı.

Elektrik kesintisi için hazırlık ipuçları

8 Şubat 2024'te Bolu'da gerçekleşecek olan planlı elektrik kesintisi, bölgenin altyapısını daha sağlam hale getirmek için önemli bir fırsat sunuyor. Sakinler, bu süre zarfında kesintiden kaynaklanabilecek sorunlara karşı nasıl hazırlıklı olunacağı konusunda bilgilendirilmekte ve kesintiye en iyi şekilde nasıl adapte olunabileceği konusunda yönlendirilmekte.