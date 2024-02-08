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Bolu elektrik kesintisi rehberi: 8 Şubat kesinti saatleri ve tavsiyeler

Bolu, 8 Şubat 2024 Perşembe günü, bir dizi bakım ve onarım çalışması için elektrik kesintisi yaşayacak. Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), bölgenin elektrik dağıtım altyapısını güçlendirmek amacıyla planlanmış bu kesintiyle ilgili önemli bilgileri paylaştı.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
Bolu elektrik kesintisi rehberi: 8 Şubat kesinti saatleri ve tavsiyeler mask
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Bolu sakinleri, kesintiden etkilenecek bölgeler ve alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirilerek, her türlü olumsuzluğa karşı hazırlıklı olmaya çağrıldı.

SEDAŞ'tan Bolu'ya önemli kesinti duyurusu

SEDAŞ, Bolu'daki planlı elektrik kesintisinin, şehir sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen altyapı iyileştirme çalışmalarının bir parçası olduğunu açıkladı. Bu kesinti, daha güvenli ve etkin bir elektrik dağıtım sisteminin temellerini atma amacı taşımaktadır.

Kesintiden etkilenecek bölgeler ve kesinti saatleri

Bolu ve çevresinde yaşayanlar, kesintinin etkileyeceği bölgeler ve kesinti saatleri hakkında SEDAŞ'ın resmi internet sitesinden detaylı bilgilere ulaşabilir. Bu bilgiler sayesinde, vatandaşlar günlük aktivitelerini ve planlarını kesintiye göre düzenleyebilirler.

Kesinti süresince alınması gereken tedbirler

SEDAŞ, kesinti sürecinde herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına gerekli tüm önlemleri aldığını belirtti. Acil durumlar için müşteri hizmetleri ve iletişim kanalları aktif tutularak, her türlü sorunun çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Bolu sakinleri, kesinti süresince olası aksaklıklara karşı SEDAŞ'ın önerilerine uymalı ve gerekli hazırlıkları yapmalısı gerektiğini vurguladı.

Elektrik kesintisi için hazırlık ipuçları

8 Şubat 2024'te Bolu'da gerçekleşecek olan planlı elektrik kesintisi, bölgenin altyapısını daha sağlam hale getirmek için önemli bir fırsat sunuyor. Sakinler, bu süre zarfında kesintiden kaynaklanabilecek sorunlara karşı nasıl hazırlıklı olunacağı konusunda bilgilendirilmekte ve kesintiye en iyi şekilde nasıl adapte olunabileceği konusunda yönlendirilmekte.

İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
BOLU GÖYNÜKÇAYKOL, ÇUBUK MERKEZ, ÇUBUKKÖY, GÖLBASI, GÖLBAŞI, KOZDERE, ÖRENCIK MERKEZ, ÖRENCİK, SEKI, SEKİ, UMUTDERE., ÇAYKOL MAHALLE YOLU, ÇUBUK GÖLBAŞI YAYLASI, ÇUBUK KÖYÜ İÇ YOLU, ÇUBUK KÖYÜ YOLU, ÇUBUK MERKEZ KÖY YOLU, ÇUBUK SEKİ MAH, GÖLBASI MAHALLE YOLU, KOZDERE MAHALLE YOLU, ÖRENCIK MERKEZ KÖY YOLU, ÖRENCİK ÇAYKOL, ÖRENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ YOLU, SEKI MAHALLE YOLU08.02.202410:0017:00
BOLUMERKEZALPAGUTBEY, ALPAĞUTBEY, ÇAKMAKLAR901 sok, EMRE, EMRE SK.08.02.202410:0017:30
BOLUMERKEZALPAGUTBEY, ALPAĞUTBEYÇAKMAKLAR, ÇAKMAKLAR CD., EMRİN SK.08.02.202410:0017:30
BOLU GEREDEAPSARI, ASAGI, AŞAĞI, AYVATLAR, ÇOBANLAR, ÇOĞULLU, DEYISLER, DEYİŞLER, DURSUNFAKI, DÜMENLER, GEÇİTLER, GÖYNÜKÖREN, HALAÇLAR, KÜRKÇÜLER, MERKEZ, NUHÖREN, SAHALLAR, SAPANLIURGANCILAR, SOFULAR, SÜLLER, ŞAHALLAR, TEPE, YANIKLAR, YAYLA, YAZIKARA, YELKENLER, YEŞİLVADİ, YUKARIANADOLU OTOYOLU, APSARI MAHALLE YOLU, ASAGI MAHALLE YOLU, AYVATLAR, AYVATLAR MAHALLE YOLU, ÇOBANLAR MAHALLE YOLU, ÇOGULLU KÖY YOLU, ÇOĞULLU KÖYÜ YOLU, DEYISLER MAHALLE YOLU, DÖRTDİVAN ÇIKIŞI, DÖRTDİVAN GEREDE YOLU, DURSUNFAKI KÖY YOLU, DURSUNFAKI KÖYÜ YOLU, DURSUNLAR MAHALLE YOLU, DÜMENLER MAHALLESI YOLU, GEÇITLER KÖY YOLU, GEÇİTLER KÖYÜ DÜMENLER MAH, GEÇİTLER KÖYÜ YOLU, GEREDE KARABÜK BAĞLANTISI, Göynük Ören Köyü Ayvatlar Mah, GÖYNÜKÖREN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, GÖYNÜKÖREN MERKEZ KÖY YOLU, HALAÇLAR KÖY YOLU, HALAÇLAR KÖYÜ YOLU, KÖY İÇ YOLU, KÜRKÇÜLER KÖY YOLU, KÜRKÇÜLER KÖYÜ YOLU, KÜRKÇÜLER YAYLA YOLU, MEZARLIK İÇİ YOLU, NUHÖREN KÖY, NUHÖREN KÖY YOLU, NUHÖREN KÖYÜ YOLU, SAHALLAR MAHALLE YOLU, SAPANLI URGANCILAR, SAPANLIURGANCILAR KÖYÜ YOLU, SOFULAR KÖY YOLU, SOFULAR KÖYÜ, SOFULAR KÖYÜ YOLU, SÜLLER MAHALLESI YOLU, YAKAKAYA KÖYÜ YOLU, YAKAKAYA KÖYÜ YUNUSLAR MAH, YANIKLAR MAHALLESI YOLU, YAZIKARA KÖY YOLU, YAZIKARA KÖYÜ YOLU, YELKENLER, YELKENLER KÖY YOLU, YELKENLER KÖYÜ YOLU, YENIYAPAR KÖY YOLU, YENİYAPAR, YESILVADI MERKEZ KÖY YOLU, YEŞİL VADİ KÖYÜ, YEŞİLVADİ KÖYÜ YOLU, YUKARI MAHALLESI YOLU08.02.202409:0017:00
BOLU MUDURNUORMANPINARORMANPINAR KÖYÜ YOLU08.02.202409:3014:30

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08 Şub 2024 - 08:00 Bolu- Gündem

Mahreç  Rahmiye Beydili

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