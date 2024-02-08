- Sağlık

Bebek ve çocuklarda orta kulak iltihabı, işitme kaybı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Uzm. Dr. Cüneyt Altunay, enfeksiyon vakalarının artışı ile paralel olarak çocuklarda orta kulak iltihabının görülme sıklığının da arttığını vurguluyor. Bu durum, özellikle bebek ve çocuklarda ciddi sağlık sorunlarına neden olarak, işitme kaybı gibi komplikasyonlara yol açabiliyor.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bebek ve çocuklarda orta kulak iltihabı, işitme kaybı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. mask
Bebek ve çocuklarda orta kulak iltihabı, işitme kaybı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
Bebek ve çocuklarda orta kulak iltihabı, işitme kaybı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
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Bebek ve çocuklarda büyük risk!

Mevsimsel hastalıklar ve orta kulak iltihabı ilişkisi

KBB Uzmanı Dr. Cüneyt Altunay, grip ve nezle gibi mevsim hastalıklarının, orta kulak iltihabı riskini artırdığını belirtiyor. Orta kulağın anatomik yapısı ve üst solunum yollarıyla olan yakın ilişkisi, enfeksiyonların kolayca orta kulağa sıçramasına neden olabiliyor. Bu durum, özellikle kış aylarında çocuklarda orta kulak iltihabının daha sık görülmesine yol açıyor.

Bebek ve çocuklarda orta kulak iltihabı, işitme kaybı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Çocuklarda orta kulak iltihabının belirtileri

Orta kulak iltihabı, çocuklarda ve bebeklerde belirgin belirtilerle kendini gösteriyor. Dr. Altunay, bebeklerde ateş, huysuzluk, uykudan ani uyanma, emme gücünün azalması gibi semptomların yanı sıra, çocukların kulağa dokunulduğunda ağlaması veya "kulağım ağrıyor" demesi gibi durumların orta kulak iltihabına işaret edebileceğini kaydediyor.Bebek ve çocuklarda orta kulak iltihabı, işitme kaybı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Orta kulak iltihabının komplikasyonlarına dikkat

Dr. Altunay, tekrarlayan orta kulak iltihabı vakalarının, özellikle işitme kaybı gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini vurguluyor. İltihabın nadiren iç kulak, kemik yapılarına ve beyin zarına ilerleyebileceği, bu durumun acil tıbbi müdahale gerektirebileceğini belirtiyor.Bebek ve çocuklarda orta kulak iltihabı, işitme kaybı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Tedavi süreci ve önlemler

Orta kulak iltihabının tedavisi, enfeksiyonun şiddetine ve hastanın genel sağlık durumuna göre değişiklik gösterir. Dr. Altunay, tedaviye rağmen şikâyetlerin devam etmesi durumunda ailelerin dikkatli olması gerektiğini, tekrarlayan vakalar için geniz eti veya kulak tüpü gibi cerrahi girişimlerin değerlendirilebileceğini ifade ediyor.Bebek ve çocuklarda orta kulak iltihabı, işitme kaybı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Korunma yolları ve ebeveynlere öneriler

Orta kulak iltihabından korunmanın en etkili yolu, enfeksiyonlardan kaçınmak ve çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmektir. Dr. Altunay, ebeveynlere çocuklarının hijyenine özellikle dikkat etmeleri, mevsim hastalıklarına karşı önlem almaları ve belirtiler ortaya çıktığında vakit kaybetmeden bir KBB uzmanına başvurmaları tavsiyesinde bulunuyor. Bu yaklaşım, çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlayacak ve potansiyel işitme kaybı gibi ciddi komplikasyonların önlenmesine yardımcı olacaktır.Bebek ve çocuklarda orta kulak iltihabı, işitme kaybı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

# tedavi, önlem

08 Şub 2024 - 11:00 - Sağlık

Mahreç  Esra Perçin

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