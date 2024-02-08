Bebek ve çocuklarda orta kulak iltihabı, işitme kaybı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Bebek ve çocuklarda büyük risk!

Mevsimsel hastalıklar ve orta kulak iltihabı ilişkisi

KBB Uzmanı Dr. Cüneyt Altunay, grip ve nezle gibi mevsim hastalıklarının, orta kulak iltihabı riskini artırdığını belirtiyor. Orta kulağın anatomik yapısı ve üst solunum yollarıyla olan yakın ilişkisi, enfeksiyonların kolayca orta kulağa sıçramasına neden olabiliyor. Bu durum, özellikle kış aylarında çocuklarda orta kulak iltihabının daha sık görülmesine yol açıyor.

Çocuklarda orta kulak iltihabının belirtileri

Orta kulak iltihabı, çocuklarda ve bebeklerde belirgin belirtilerle kendini gösteriyor. Dr. Altunay, bebeklerde ateş, huysuzluk, uykudan ani uyanma, emme gücünün azalması gibi semptomların yanı sıra, çocukların kulağa dokunulduğunda ağlaması veya "kulağım ağrıyor" demesi gibi durumların orta kulak iltihabına işaret edebileceğini kaydediyor.

Orta kulak iltihabının komplikasyonlarına dikkat

Dr. Altunay, tekrarlayan orta kulak iltihabı vakalarının, özellikle işitme kaybı gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini vurguluyor. İltihabın nadiren iç kulak, kemik yapılarına ve beyin zarına ilerleyebileceği, bu durumun acil tıbbi müdahale gerektirebileceğini belirtiyor.

Tedavi süreci ve önlemler

Orta kulak iltihabının tedavisi, enfeksiyonun şiddetine ve hastanın genel sağlık durumuna göre değişiklik gösterir. Dr. Altunay, tedaviye rağmen şikâyetlerin devam etmesi durumunda ailelerin dikkatli olması gerektiğini, tekrarlayan vakalar için geniz eti veya kulak tüpü gibi cerrahi girişimlerin değerlendirilebileceğini ifade ediyor.

Korunma yolları ve ebeveynlere öneriler

Orta kulak iltihabından korunmanın en etkili yolu, enfeksiyonlardan kaçınmak ve çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmektir. Dr. Altunay, ebeveynlere çocuklarının hijyenine özellikle dikkat etmeleri, mevsim hastalıklarına karşı önlem almaları ve belirtiler ortaya çıktığında vakit kaybetmeden bir KBB uzmanına başvurmaları tavsiyesinde bulunuyor. Bu yaklaşım, çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlayacak ve potansiyel işitme kaybı gibi ciddi komplikasyonların önlenmesine yardımcı olacaktır.