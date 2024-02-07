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Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten uyardı! Birikti birikti üzerimize geliyor! Ya Avrupa'ya Ya bize!

Türkiye, Sibirya'dan yola çıkacak yeni soğuk hava dalgasına hazır mı? Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten'in uyarıları ve beklenen soğuk hava canavarının etkileri.

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Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten uyardı! Birikti birikti üzerimize geliyor! Ya Avrupa'ya Ya bize! mask
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten uyardı! Birikti birikti üzerimize geliyor! Ya Avrupa'ya Ya bize!
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten uyardı! Birikti birikti üzerimize geliyor! Ya Avrupa'ya Ya bize!
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Türkiye, son dönemlerde soğuk hava dalgalarının etkisinden uzak kalmış olsa da, meteoroloji uzmanlarından gelen yeni raporlar kışın henüz bitmediğini gösteriyor. Uzun süredir soğuk havanın yüzünü göstermediği ülkemizde, vatandaşlar mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların keyfini çıkarıyor.

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten uyardı! Birikti birikti üzerimize geliyor! Ya Avrupa'ya Ya bize!

Ancak, Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar gelecek günler için soğuk hava dalgası konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

Afrika Üzerinden Gelen Sıcak Hava Dalgası

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarda, Türkiye'nin pazartesi gece saatlerinden itibaren Afrika üzerinden yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceği belirtilmişti.

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten uyardı! Birikti birikti üzerimize geliyor! Ya Avrupa'ya Ya bize!

Uzmanların değerlendirmelerine göre, bu sıcak hava dalgası ülkemizde 15 gün boyunca etkisini sürdürecek. Ancak bu sıcak havaların ardından Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike henüz sahneye çıkmadı.

Sibirya'dan Gelen Soğuk Hava Canavarı

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, Türkiye'ye doğru yola çıkma ihtimali olan yeni bir soğuk hava canavarı hakkında önemli bilgiler paylaştı. Ökten'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, "20 Şubat'ta Sibirya'dan bir canavar yola çıkacak.

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten uyardı! Birikti birikti üzerimize geliyor! Ya Avrupa'ya Ya bize!

Kutupta ve Sibirya'da yine muazzam soğuklar birikti. Bu canavar soğuklar ya Avrupa'ya ya da bize gelecek. Henüz net değil. Takip ediyorum..." ifadelerini kullandı.

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten uyardı! Birikti birikti üzerimize geliyor! Ya Avrupa'ya Ya bize!

Bu açıklama, yakın gelecekte Türkiye'nin ciddi bir soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya kalabileceğinin sinyalini veriyor.

Soğuk Hava Canavarının Muhtemel Geliş Tarihi

Şu anda kutuplarda ve Sibirya'da kendisini biriktiren soğuk hava canavarının, demir parmaklıkları tokatlayarak dışarı çıkmak için sabırsızlandığı belirtiliyor.

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten uyardı! Birikti birikti üzerimize geliyor! Ya Avrupa'ya Ya bize!

Uzmanlar, soğuk hava canavarının Türkiye'ye giriş yapmasının muhtemel tarihini 20 ya da 25 Şubat olarak değerlendiriyor.

Bu yeni gelişmeler ışığında, vatandaşların soğuk hava dalgasına karşı tedbirli olmaları ve meteoroloji uzmanlarının uyarılarını dikkate almaları büyük önem taşıyor.

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten uyardı! Birikti birikti üzerimize geliyor! Ya Avrupa'ya Ya bize!

Türkiye'nin sıcak hava dalgalarının ardından sert bir kış dönemine hazırlıklı olması gerekebilir.

# kerem ökten, hava durumu, meteoroloji, avrupa, Medya

07 Şub 2024 - 16:59 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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