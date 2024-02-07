Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten uyardı! Birikti birikti üzerimize geliyor! Ya Avrupa'ya Ya bize!

Türkiye, son dönemlerde soğuk hava dalgalarının etkisinden uzak kalmış olsa da, meteoroloji uzmanlarından gelen yeni raporlar kışın henüz bitmediğini gösteriyor. Uzun süredir soğuk havanın yüzünü göstermediği ülkemizde, vatandaşlar mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların keyfini çıkarıyor.

Ancak, Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar gelecek günler için soğuk hava dalgası konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

Afrika Üzerinden Gelen Sıcak Hava Dalgası

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarda, Türkiye'nin pazartesi gece saatlerinden itibaren Afrika üzerinden yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceği belirtilmişti.

Uzmanların değerlendirmelerine göre, bu sıcak hava dalgası ülkemizde 15 gün boyunca etkisini sürdürecek. Ancak bu sıcak havaların ardından Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike henüz sahneye çıkmadı.

Sibirya'dan Gelen Soğuk Hava Canavarı

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, Türkiye'ye doğru yola çıkma ihtimali olan yeni bir soğuk hava canavarı hakkında önemli bilgiler paylaştı. Ökten'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, "20 Şubat'ta Sibirya'dan bir canavar yola çıkacak.

Kutupta ve Sibirya'da yine muazzam soğuklar birikti. Bu canavar soğuklar ya Avrupa'ya ya da bize gelecek. Henüz net değil. Takip ediyorum..." ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, yakın gelecekte Türkiye'nin ciddi bir soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya kalabileceğinin sinyalini veriyor.

Soğuk Hava Canavarının Muhtemel Geliş Tarihi

Şu anda kutuplarda ve Sibirya'da kendisini biriktiren soğuk hava canavarının, demir parmaklıkları tokatlayarak dışarı çıkmak için sabırsızlandığı belirtiliyor.

Uzmanlar, soğuk hava canavarının Türkiye'ye giriş yapmasının muhtemel tarihini 20 ya da 25 Şubat olarak değerlendiriyor.

Bu yeni gelişmeler ışığında, vatandaşların soğuk hava dalgasına karşı tedbirli olmaları ve meteoroloji uzmanlarının uyarılarını dikkate almaları büyük önem taşıyor.

Türkiye'nin sıcak hava dalgalarının ardından sert bir kış dönemine hazırlıklı olması gerekebilir.