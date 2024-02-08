Uzman Seçkin Gül, implant tedavisi sonrası bakımın önemini vurguluyor

İmplant tedavisinin aşamaları

İmplant tedavisi, cerrahi ve protez olmak üzere iki ana aşamadan oluşur. İlk olarak, implantlar çene kemiğine yerleştirilir ve 2-3 ay boyunca çene kemiği ile implantın bütünleşmesi beklenir. Bütünleşme tamamlandıktan sonra protez aşamasına geçilir ve hastanın dişleri tamamlanır. Bu süreç, tek diş eksikliğinden tam dişsizliğe kadar her türlü durumda uygulanabilir.

İmplant sonrası bakımın önemi

Uzman Seçkin Gül, implant tedavisi sonrasında ağız ve diş sağlığına ekstra özen gösterilmesi gerektiğini vurguluyor. Düzenli diş fırçalama, altı ayda bir diş hekimi kontrolü ve sigara ile alkol tüketiminin sınırlandırılması, implantların uzun ömürlü ve başarılı olmasını sağlar. Bu adımlar, implantların doğal dişler gibi sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

Başarıyı etkileyen faktörler

İmplant tedavisinin başarısı, hastanın genel sağlık durumu, sigara ve alkol kullanımı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Seçkin Gül, bu tür alışkanlıkların implantların sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini belirterek, hastaların tedavi sürecinde ve sonrasında bu faktörlere dikkat etmeleri gerektiğini ifade ediyor.

Tedaviye başlamadan önceki değerlendirme

Her hastanın implant tedavisine uygun olup olmadığını belirlemek için ön değerlendirme süreci kritik öneme sahiptir. Protez ve çene cerrahisi uzmanlarından oluşan bir ekip, hastaları değerlendirerek tedaviye uygunluklarını kontrol ediyor. Bu süreç, tedavinin başarısı için temel bir adımdır.

Hastaların memnuniyeti ve deneyimleri

Songül Demir gibi hastaların tedavi sürecinden duyduğu memnuniyet, implant tedavisindeki başarıyı gösteriyor. Demir, tedavi sürecinin kendisi için çok olumlu geçtiğini ve beş implantın hayatını değiştirdiğini belirtiyor. Hastaların bu tür olumlu deneyimleri, diğer bireyleri de implant tedavisi almaya teşvik ediyor ve hastanenin uzmanlık alanındaki başarısını kanıtlıyor.