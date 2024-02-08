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İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 8 Şubat 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, işkur giriş sayfasından ve işkur e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ 8 Şubat OLAN İŞ İLANLARI

Ziraat Mühendisi (Zooteknist) - BEYPİ BEYP AZARI TARIMSAL ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kalite Kontrolcü - ERMAK ELEK.MAKİNASAN.TİC.A.Ş.

Proses İşçisi - ERMAK ELEK.MAKİNASAN.TİC.A.Ş.-

Makine Bakım Ustası - ERMAK ELEK.MAKİNASAN.TİC.A.Ş.

Taşlama Tezgâh İşçisi - ZENGİN DÖKÜM ANONİM ŞİRKETİ

Temizlik Görevlisi - ÖZEL ECE EĞİTİM KURUMLARI İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Kumlama Makinesi Operatörü - ZENGİN DÖKÜM ANONİM ŞİRKETİ

Metalurji Ve Malzeme Mühendisi - ZENGİN DÖKÜM ANONİM ŞİRKETİ