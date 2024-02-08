08 Şub 2024 - 09:20- Gündem G:

Bolu vefat edenler.. 08 Şubat 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 08 Şubat 2024 Bugün 2 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 08 Şubat 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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ŞÜKRÜYE GÜLGÖNÜL

Tabaklar Mahallesi halkından, Hasan GÜLGÖNÜL’ün eşi, Mehmet AYGÜNDÜZ, Muradiye MAKARACIOĞLU’nun kardeşleri, Ünal GÜLGÖNÜL’ün annesi;

Cenazesi bugün Çamyayla Köyü Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Çamyayla Köyü mezarlığına defnedilecektir.

Saat 11:00 da Beşkavaklar Mahallesi Deniz Sokak Tunç Sitesi önünden otobüs kaldırılacaktır.

İSMAİL CEYHAN

Merhume Fatma CEYHAN’ın eşi, merhumlar Ahmet ve İbrahim CEYHAN, Bahtiyar, Emin ve Emine CEYHAN’ın babaları, Zübeyda CEYHAN’ın kayınbabası;

Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Gölköy Köyü mezarlığına defnedilecektir.
# deniz

08 Şub 2024 - 09:20 Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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