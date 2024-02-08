Bolu vefat edenler.. 08 Şubat 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

ŞÜKRÜYE GÜLGÖNÜL
Tabaklar Mahallesi halkından, Hasan GÜLGÖNÜL’ün eşi, Mehmet AYGÜNDÜZ, Muradiye MAKARACIOĞLU’nun kardeşleri, Ünal GÜLGÖNÜL’ün annesi;
Cenazesi bugün Çamyayla Köyü Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Çamyayla Köyü mezarlığına defnedilecektir.
Saat 11:00 da Beşkavaklar Mahallesi Deniz Sokak Tunç Sitesi önünden otobüs kaldırılacaktır.
İSMAİL CEYHAN
Merhume Fatma CEYHAN’ın eşi, merhumlar Ahmet ve İbrahim CEYHAN, Bahtiyar, Emin ve Emine CEYHAN’ın babaları, Zübeyda CEYHAN’ın kayınbabası;
Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Gölköy Köyü mezarlığına defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.