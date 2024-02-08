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Erzurumspor'a Başkan Mehmet Sekmen'den sevindirici haber

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurumspor'a tam destek vererek, müjdeli haberi duyurdu. Takımın borçlarından kurtulacağı müjdesi taraftarları heyecanlandırdı.

İhlas Haber Ajansı
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Erzurumspor'a Başkan Mehmet Sekmen'den sevindirici haber mask
Erzurumspor'a Başkan Mehmet Sekmen'den sevindirici haber
Erzurumspor'a Başkan Mehmet Sekmen'den sevindirici haber
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Erzurum'un futbol gündemine dair heyecan verici bir haber, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den geldi. Sekmen, Trendyol 1. Lig'in ekiplerinden Erzurumspor FK için belediyenin desteğinin devam edeceğinin altını çizdi.

Erzurumspor'a Başkan Mehmet Sekmen'den sevindirici haber

Mavi-beyazlı ekipte olumlu gelişme

Özellikle bu sezon transfer yasağı ile mücadele eden mavi-beyazlı ekibe yönelik olumlu gelişmeler var. Başkan Sekmen, takımın finansal yüklerinden arınarak transfer tahtasının açılacağı müjdesini verdi, taraftarların yüzünü güldürecek haberler paylaştı.

Erzurumspor'a Başkan Mehmet Sekmen'den sevindirici haber

Erzurumspor'a finansal can suyu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin, doğrudan mali yardım yapmasa da, Erzurumspor'a çeşitli yollarla ciddi katkılarda bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Erzurumspor'a Başkan Mehmet Sekmen'den sevindirici haber

Sekmen’den müjdeli haber

Başkan Sekmen'in açıklamalarına göre, belediyenin sağladığı desteklerle birlikte, kulübün önemli bir finansal rahatlama yaşayacağı ve önümüzdeki sezon borç yükünden tamamen kurtulacağı belirtildi. Bu stratejik hamlelerle birlikte, mavi-beyazlıların transfer tahtasının açılması ve takımın güçlenerek yoluna devam etmesi hedefleniyor.

Erzurumspor'a Başkan Mehmet Sekmen'den sevindirici haber

Takım yapısını koruyarak ilerleme

Erzurumspor'un mevcut kadro yapısının korunarak, gelecek sezona güçlü bir başlangıç yapması planlanıyor. Başkan Sekmen, takımın bu yılki performansından memnun olduğunu ve yapılan planlamalarla birlikte, Erzurumspor'un borçsuz ve transfer tahtası açık bir şekilde yeni sezona hazırlanacağını vurguladı. Bu gelişmeler, mavi-beyazlı taraftarları heyecanlandıran nitelikte.

Erzurumspor'a Başkan Mehmet Sekmen'den sevindirici haber

Taraftarlara müjdeli haber

Erzurumspor taraftarlarına doğrudan hitap eden Başkan Sekmen, kulübün gelecek sezona çok daha iyi koşullarda başlayacağının altını çizdi. Bu olumlu gelişmeler, taraftarların takıma olan inancını ve desteğini daha da artıracak gibi görünüyor. Erzurumspor'un, hem saha içinde hem de saha dışında güçlenerek, Trendyol 1. Lig'de iddialı bir konuma gelmesi bekleniyor.

Erzurumspor'a Başkan Mehmet Sekmen'den sevindirici haber

 

 

 

 

# belediye, başkan

08 Şub 2024 - 09:31 Erzurum- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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