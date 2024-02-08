Yılın ilk enflasyon raporu açıklanıyor

Merkez Bankası'nın yeni rotası: Başkan Karahan'ın ilk büyük testi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekonomi yönetiminde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Bankanın kıdemli koltuğunda oturan Fatih Karahan, bugün itibarıyla kamuoyu önünde ilk defa boy gösterecek. Gözler, Karahan liderliğindeki TCMB'nin açıklayacağı 2024 yılının ilk Enflasyon Raporu'na çevrildi.

Yeni başkan, yeni beklentiler

Karahan'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte, piyasaların beklentileri de yeni bir boyut kazandı. Önceki dönemde belirlenen yüzde 36'lık enflasyon hedefinin korunup korunmayacağı merak konusu. 2023'ün son Enflasyon Raporu, 2025 yılı sonu için yüzde 14'lük bir gerileme öngörüsünde bulunmuş ve orta vadede yüzde 5'lik bir hedefe vurgu yapmıştı. Bu bağlamda, Karahan'ın sunacağı rapor ve vereceği mesajlar, piyasalar tarafından dikkatle izlenecek.

İlk sınavın detayları

3 Şubat'ta resmi olarak görevine başlayan Karahan için bu rapor, adeta bir ilk sınav niteliğinde. TCMB'nin yeni başkanı, sunumun ardından ilk kez basının ve kamuoyunun sorularını yanıtlama fırsatı bulacak. Karahan, göreve başlamasının ardından yaptığı ilk açıklamada, enflasyonun hedeflenen seviyelere düşürülmesi konusunda kararlı bir tutum sergileyeceğini belirtmişti. Ocak ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 6,70, yıllık bazda ise yüzde 64,86 seviyesinde gerçekleştiği Türkiye ekonomisinde, bu açıklamalar umut ışığı olarak görüldü.

Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nda

Karahan'ın liderliğindeki Merkez Bankası'nın atacağı adımlar, hem yerel hem de uluslararası piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Enflasyonla mücadelede izlenecek yol haritası, ekonomik istikrarın sağlanmasında kritik bir öneme sahip. Bu nedenle, bugün yapılacak olan basın toplantısı ve açıklanacak rapor, birçok kesim tarafından merakla bekleniyor.

Enflasyon düşecek mi?

Karahan ve ekibinin, Türkiye ekonomisini nasıl bir geleceğe taşıyacağı, bugün yapılacak açıklamalarla daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Ekonomi yönetimindeki bu yeni dönem, yeni umutlar ve beklentilerle dolu.