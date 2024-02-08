Altay’dan genç yeteneğe profesyonel imza

İzmir'in köklü futbol kulübü Altay, altyapısından yetiştirdiği genç yeteneklerle geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda, 2006 doğumlu genç kaleci Galip Semih Mendeş ile profesyonel futbol hayatının ilk adımını atarak 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni bir sayfa

Mendeş, Altay'ın Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, futbolculuk kariyerinde yeni bir sayfa açmanın heyecanını yaşadı.

Transfer yasağının gözdesi

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden ve son iki sezondur eski oyuncularına olan borçlar nedeniyle transfer yasağı ile karşı karşıya kalan Altay, bu süreçte altyapıdan yetenekli oyuncuları A takıma kazandırmaya odaklandı. Bu stratejinin en yeni örneği olan Mendeş, bir süredir A takım ile antrenmanlara çıkıyor ve performansıyla gelecek vadeden isimler arasında gösteriliyor.

Genç kalecinin büyük hayali

17 yaşındaki Mendeş, her genç oyuncunun hayali olan A takıma yükselmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Kendisine bu fırsatı veren kulübe, yönetimine, teknik ekibe ve altyapı hocalarına minnettarlığını dile getirdi. Genç kaleci, "Bugün bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Umarım uzun yıllar Altay formamızı başarıyla giyerim" diyerek, bu önemli adımda emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Altay'ın gelecek planlaması

Altay, transfer yasağına rağmen altyapıdan yetiştirdiği genç ve yetenekli oyuncularla gücüne güç katmayı hedefliyor. Galip Semih Mendeş gibi yeteneklerin A takıma kazandırılması, İzmir ekibinin geleceğe yönelik umutlarını ve planlarını gösteriyor. Altay, bu stratejiyle hem ekonomik zorlukların üstesinden gelmeyi hem de uzun vadeli başarılar hedefliyor.