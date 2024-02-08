- Ekonomi

Dolar'ın bugün ki fiyatı ne kadar? 8 Şubat 2024 güncel Dolar kuru fiyatları

İşte güncel Döviz kurları ve piyasa beklentileri. Merkez Bankası ve Fed'in faiz politikaları döviz piyasasını nasıl etkiliyor? Bunlar ve daha fazlasının detayları haberimizde...

Doğukan Demirci
Doğukan Demirci Tüm Haberleri
Dolar'ın bugün ki fiyatı ne kadar? 8 Şubat 2024 güncel Dolar kuru fiyatları mask
Dolar'ın bugün ki fiyatı ne kadar? 8 Şubat 2024 güncel Dolar kuru fiyatları
Dolar'ın bugün ki fiyatı ne kadar? 8 Şubat 2024 güncel Dolar kuru fiyatları
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Doların seyri ne durumda: 8 Şubat 2024 güncel döviz kurları ve piyasa beklentileri

Dolar'ın bugün ki fiyatı ne kadar? 8 Şubat 2024 güncel Dolar kuru fiyatları

Türkiye finans piyasaları, doların son durumunu ve gelecekteki seyrini yakından takip ediyor. 8 Şubat 2024 tarihinde, dolar/TL kuru bankalararası piyasada 30,59 seviyesinde işlem görürken, euro/TL ise 32,99 seviyesinde hareket ediyor. Bu rakamlar, döviz piyasasındaki kademeli yükselişin devam ettiğini gösteriyor.

Merkez Bankası'nın yeni başkanı ve piyasa beklentileriDolar'ın bugün ki fiyatı ne kadar? 8 Şubat 2024 güncel Dolar kuru fiyatları

Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni başkanı Fatih Karahan'ın, bugün yapılacak olan enflasyon raporu toplantısında vereceği mesajlara odaklanmış durumda. Karahan'ın açıklamaları, döviz kurları üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Küresel piyasalarda Fed'in rolü

Küresel piyasaların odak noktasında ise Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) ve faiz politikaları yer alıyor. Fed yetkililerinin son açıklamaları, enflasyonun yüzde 2'ye düşmesinden emin olunana kadar faiz indirimlerinin erteleneceğine işaret ediyor. Ancak, piyasalar hala Mayıs ayından itibaren faiz indirimi olasılığını yüzde 80 olarak fiyatlıyor.

Doların küresel piyasalardaki durumuDolar'ın bugün ki fiyatı ne kadar? 8 Şubat 2024 güncel Dolar kuru fiyatları

Dolar, son dönemde elde ettiği kazançların ardından dar bir aralıkta işlem görüyor ve başlıca rakipleri karşısında 103,99 seviyesinde tutunuyor. Bu durum, doların küresel piyasalardaki gücünü koruduğunu gösteriyor.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ekonomi

Döviz kurlarındaki bu dalgalanmalar, hem yerel hem de küresel ekonomi için önemli göstergeler arasında. Türkiye'de ve dünyada ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının politikaları ve küresel riskler, döviz kurlarının gelecekteki seyrini belirleyecek temel faktörler arasında yer alıyor.

Yatırımlarınızı bir kez daha düşününDolar'ın bugün ki fiyatı ne kadar? 8 Şubat 2024 güncel Dolar kuru fiyatları

Bu dönemde, döviz kurlarındaki hareketlilik, yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin dikkatle izlediği bir konu olmaya devam edecek. Dolar ve euro gibi önemli para birimlerinin gelecekteki performansı, ekonomik kararlar ve yatırım stratejileri için belirleyici olacak.

08 Şub 2024 - 09:59 - Ekonomi

Mahreç  Doğukan Demirci

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL