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Korkunç trafik kazasında, yaralılar var!

Bolu'nun Beşkavaklar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay çevredeki vatandaşlar tarafından büyük bir şaşkınlıkla izlendi.

İhlas Haber Ajansı
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Korkunç trafik kazasında, yaralılar var! mask
Korkunç trafik kazasında, yaralılar var!
Korkunç trafik kazasında, yaralılar var!
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Kaza Anı ve Sonrası

Kazanın detaylarına göre, Semih N.'nin kullandığı otomobil, dar bir sokaktan Horasan Sokak'a dönüş yapmaya çalışırken, Muharrem S. yönetimindeki minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Fiat Ducato marka minibüs yolda devrildi. Bu kaza, özellikle minibüsün devrilmesiyle sonuçlanarak, bölgede büyük bir endişe ve panik yarattı.

Korkunç trafik kazasında, yaralılar var!

Acil Müdahale ve Soruşturma

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine hızla ulaşan sağlık ve polis ekipleri, yaralanan sürücülere ilk müdahaleyi yaparak onları en yakın hastaneye sevk etti. Sürücülerin sağlık durumunun hafif yaralı olarak rapor edilmesi, olayın olası ciddi sonuçlarından kaçınıldığını gösteriyor. Polis ekipleri, kazanın kesin nedenini belirlemek üzere detaylı bir soruşturma başlattı.Korkunç trafik kazasında, yaralılar var!
# otomobil, polis, kaza, yaralı

08 Şub 2024 - 10:18 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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