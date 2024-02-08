Korkunç trafik kazasında, yaralılar var!

Kaza Anı ve Sonrası
Kazanın detaylarına göre, Semih N.'nin kullandığı otomobil, dar bir sokaktan Horasan Sokak'a dönüş yapmaya çalışırken, Muharrem S. yönetimindeki minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Fiat Ducato marka minibüs yolda devrildi. Bu kaza, özellikle minibüsün devrilmesiyle sonuçlanarak, bölgede büyük bir endişe ve panik yarattı.
Acil Müdahale ve Soruşturma
Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine hızla ulaşan sağlık ve polis ekipleri, yaralanan sürücülere ilk müdahaleyi yaparak onları en yakın hastaneye sevk etti. Sürücülerin sağlık durumunun hafif yaralı olarak rapor edilmesi, olayın olası ciddi sonuçlarından kaçınıldığını gösteriyor. Polis ekipleri, kazanın kesin nedenini belirlemek üzere detaylı bir soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.