Korkunç trafik kazasında, yaralılar var!

Kaza Anı ve Sonrası

Kazanın detaylarına göre, Semih N.'nin kullandığı otomobil, dar bir sokaktan Horasan Sokak'a dönüş yapmaya çalışırken, Muharrem S. yönetimindeki minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Fiat Ducato marka minibüs yolda devrildi. Bu kaza, özellikle minibüsün devrilmesiyle sonuçlanarak, bölgede büyük bir endişe ve panik yarattı.

Acil Müdahale ve Soruşturma

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine hızla ulaşan sağlık ve polis ekipleri, yaralanan sürücülere ilk müdahaleyi yaparak onları en yakın hastaneye sevk etti. Sürücülerin sağlık durumunun hafif yaralı olarak rapor edilmesi, olayın olası ciddi sonuçlarından kaçınıldığını gösteriyor. Polis ekipleri, kazanın kesin nedenini belirlemek üzere detaylı bir soruşturma başlattı.