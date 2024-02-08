Manisa FK-Giresunspor maçı için geri sayım: Biletler satışta, Ofkir sahada yok!

Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, son dönemde yaşadığı büyük kaybı futbolseverlerle paylaştı. Kulübün yeni transferi, Norveçli yetenek Mohamed Ofkir'in, Tuzlaspor ile oynanan maçta aldığı sakatlık nedeniyle yeşil sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.
Kulüp doktorları müdahalede bulundu
Tuzlaspor ile yapılan karşılaşma sırasında talihsiz bir sakatlık yaşayan Ofkir için kulüp doktorları tarafından derhal müdahalede bulunuldu.
Sahalardan uzak kalacak
Yapılan detaylı MR ve diğer tetkikler sonucu, Ofkir'in sağ diz iç yan bağlarında esneme olduğu ve bu durumun oyuncuyu 4 hafta sahalardan uzak tutacağı belirlendi. Manisa FK'nın sağlık ekibi, Ofkir'in hızlı bir şekilde sahalara dönüş yapabilmesi için tedavisine başladı.
Giresunspor hazırlıkları hız kesmiyor
Ofkir'in yokluğunda Manisa FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında karşı karşıya geleceği Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Mustafa Dalcı liderliğindeki ekip, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde yoğun bir tempoda çalışmalarını devam ettiriyor.
Karşılaşmanın detayları
Maç, 11 Şubat Pazar günü Manisa 19 Mayıs Stadı'nda futbolseverlerle buluşacak.
Giresunspor maçı için geri sayım başladı
Manisa FK ile Giresunspor arasında oynanacak olan heyecan dolu karşılaşmanın biletleri futbolseverlerin beğenisine sunuldu. Biletler, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa çıkarıldı. Kapalı Alt Tribün için bilet fiyatları 30 TL, Tarzan ve Misafir Tribünü için ise 25 TL olarak belirlendi. Tüm futbol tutkunları bu önemli karşılaşmayı yerinde izleme fırsatını bulacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.