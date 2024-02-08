Tarım Akademisi'nden pratik budama eğitimi

Doğru Budama Tekniklerinin Önemi:

Eğitim, Tarım Akademisi'nin misyonuna sadık kalarak Düzce'nin tarımsal potansiyelini artırmayı ve doğru tarım uygulamalarını yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Düzce Belediyesi'nin destekleriyle hayata geçirilen bu etkinlikte, Tarım İl Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalı eğitim, katılımcılara doğru budama tekniklerini öğretti.

Belediye Başkan Yardımcısından Önemli Açıklamalar:

Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Caner Okan Kaltu, etkinliğin önemine vurgu yaparak, belediyenin tarımsal alanda da faaliyet gösterdiği Tarım Akademisi'nin bu yöndeki çalışmalarını takdir ettiğini belirtti. Ayrıca, akademide yapılan çalışmaların sadece belediyeye değil, Düzce'nin geneline de katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Tarım ve Orman Müdüründen Önemli Tespitler:

Düzce Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, doğru budamanın önemine değinerek, ağaçların verimliliğini artırıcı ve ömrünü uzatan bir uygulama olduğunu vurguladı. Ayrıca, eğitimin park bahçe personeline ve tarım öğrencilerine yönelik öneminden bahsederek, başta Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü olmak üzere katkı sağlayanlara teşekkürlerini iletti.