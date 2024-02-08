Altay'da Erzurumspor FK maçı öncesi kaleci belirsizliği

Trendyol 1. Lig'in köklü takımlarından Altay, zor bir dönemden geçerken, takımın genç kalecisi Mustafa Çalışkan’ın yaşadığı sakatlık endişeleri artırıyor. Göztepe ile oynanan heyecan dolu İzmir derbisinde kasık bölgesinden sakatlanan Çalışkan, takımının önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Kaleci rotasyonunda belirsizlik

2004 doğumlu olan ve takımının altyapısından yetişen genç kaleci, derbinin ilk yarısında yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle maçın ikinci yarısında yerini Ulaş Hasan Özçelik’e bırakmak zorunda kaldı. Bu durum, Altay’ın kaleci rotasyonunda önemli bir belirsizliğe yol açtı.

Teknik heyetin kararı bekleniyor

Çalışkan’ın tedavi süreci hakkında Altay sağlık ekibi, teknik heyete detaylı bir rapor sunacak. Bu rapor, genç kalecinin Erzurumspor FK ile oynanacak kritik maçta sahadaki yerini alıp alamayacağı konusunda belirleyici olacak. Altay’ın genç kalecisi, sahadaki performansıyla gelecek vadeden bir yetenek olarak gösterilirken, sakatlığının takım üzerindeki etkisi merak konusu.

Altay’da kaleci krizi

Sezon öncesinde yaşanan gelişmelerle Altay’da kaleci pozisyonu için zorluklar arttı. Ozan Evrim Özenç ve Eren Karataş gibi önemli kaleciler, ödeme sorunları nedeniyle kulüple yollarını ayırdı. Bu ayrılıklar, Altay’ın kaleci kadrosunda ciddi bir boşluk yaratırken, genç kalecilerin önemi daha da arttı.

Gelecek maçlar ve kaleci seçimi

Altay için ligde kalan maçlar, özellikle kaleci seçimi açısından kritik öneme sahip. Mustafa Çalışkan’ın sakatlığı ve tedavi sürecinin sonucu, teknik direktörün stratejisini önemli ölçüde etkileyecek. Eğer Çalışkan maç kadrosunda yer alamazsa, genç Ulaş Hasan Özçelik yine önemli bir sorumluluk üstlenecek.