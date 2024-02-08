Adliye katibi ani ölümüyle şoke etti

Ani Ölümün Şok Etkisi

Oğuzhan Kalaycı, boğaz ağrısı şikayeti ile Özel Anadolu Hastanesi'ne gitmiş ve burada tedavi amacıyla kendisine serum verilmiştir. Ancak iddialara göre, serumun verilmesinin ardından genç katibin kalbi durmuş ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Kalaycı'nın ani ölümü, ailesini, dostlarını ve meslektaşlarını derinden sarsmıştır.

Toplum ve Adalet Sektöründen Geniş Katılımlı Tören

Kalaycı'nın ölümü sonrasında, Kdz. Ereğli Adliyesi önünde anma töreni düzenlenmiştir. Törene, Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, avukatlar ve adliye personeli katılarak, Kalaycı'nın anısına saygı göstermişlerdir. Kalaycı'nın cenazesi, memleketi Düzce'nin Yığılca ilçesinde toprağa verilecektir.

Soruşturma Süreci ve Beklenen Adalet

Oğuzhan Kalaycı'nın beklenmedik ölümü üzerine, ilgili sağlık kuruluşunda yapılan işlemler ve verilen tedavinin ardından başlatılan soruşturma, olayın nedenlerini aydınlatmayı amaçlamaktadır. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ve sorumluların tespit edilmesi için gerekli incelemeler devam etmektedir.