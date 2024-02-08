- Asayiş

Şaşırtan dilencilik operasyonu 6 bin TL'lik vurgun!

Düzce Belediyesi'nin gözü kara zabıta ekipleri, kent merkezindeki denetimlerine hız kesmeden devam ederken, vatandaşları şaşkına çeviren bir olaya imza attı. Şehrin nezih köşelerinden biri olan 23 Nisan Parkı'nda, dilencilik yaparak halktan para toplayan bir şahıs üzerinden çıkan miktarla herkesi şaşkına uğrattı.

İhlas Haber Ajansı
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Şaşırtan dilencilik operasyonu 6 bin TL'lik vurgun! mask
Şaşırtan dilencilik operasyonu 6 bin TL'lik vurgun!
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Vatandaş İhbarıyla Harekete Geçtiler

Camikebir Mahallesi'nde yer alan ve ailelerin uğrak noktası 23 Nisan Parkı'nda, dilencilik yapan bir kişi hakkında gelen ihbarlar üzerine Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri derhal harekete geçti. Bölgede titiz bir araştırma yapan ekipler, şüpheli şahsı kısa sürede tespit etti.

Şaşırtan dilencilik operasyonu 6 bin TL'lik vurgun!

6 Bin TL'lik Dilencilik Geliri Kamuya Aktarıldı

Yapılan kontrollerin ardından zabıta karakoluna götürülen şahsın üzerinden çıkan para miktarı, görenleri hayrete düşürdü. Dilencilikten elde ettiği belirlenen 6 bin 115 TL gibi büyük bir tutar, zabıta ekiplerinin dikkatli çalışması sayesinde kamuya kazandırıldı.

Olay, dilencilik konusunda vatandaşların önyargılarını kırarken, aynı zamanda şehrin güvenliği için titizlikle çalışan zabıta ekiplerinin başarısını da gözler önüne serdi.
# düzce, nisan

08 Şub 2024 - 11:02 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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