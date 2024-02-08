Şaşırtan dilencilik operasyonu 6 bin TL'lik vurgun!

Vatandaş İhbarıyla Harekete Geçtiler

Camikebir Mahallesi'nde yer alan ve ailelerin uğrak noktası 23 Nisan Parkı'nda, dilencilik yapan bir kişi hakkında gelen ihbarlar üzerine Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri derhal harekete geçti. Bölgede titiz bir araştırma yapan ekipler, şüpheli şahsı kısa sürede tespit etti.

6 Bin TL'lik Dilencilik Geliri Kamuya Aktarıldı

Yapılan kontrollerin ardından zabıta karakoluna götürülen şahsın üzerinden çıkan para miktarı, görenleri hayrete düşürdü. Dilencilikten elde ettiği belirlenen 6 bin 115 TL gibi büyük bir tutar, zabıta ekiplerinin dikkatli çalışması sayesinde kamuya kazandırıldı.



Olay, dilencilik konusunda vatandaşların önyargılarını kırarken, aynı zamanda şehrin güvenliği için titizlikle çalışan zabıta ekiplerinin başarısını da gözler önüne serdi.