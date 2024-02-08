Kayıp 7 mürettebatın peşinde 81 gün

Bu süreçte deniz polisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve AFAD gibi kurumlar omuz omuza vererek umutla arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Teknoloji ve Dayanışma ile Arama Çabaları

Deniz polisi, donanımlı kontrol botlarıyla, su altı ve su üstünde radarlarla detaylı taramalar yaparak kayıp mürettebatın izini sürüyor. Olumsuz hava koşulları arama çalışmalarını zaman zaman aksatsa da, ekipler her fırsatta denize açılarak hassas aramalarını botlar ve dürbünler yardımıyla kıyı şeridi boyunca titizlikle devam ettiriyor. Bu arada, aynı fırtına sırasında ikiye bölünen ve karaya oturan Kamerun bayraklı Pallada isimli kargo gemisinin söküm işlemleri de ilerlemekte.

Zorlu Koşullar Altında Umutlu Bekleyiş

Kayıp 7 mürettebatın aileleri ve sevenleri, zorlu hava koşullarına rağmen arama kurtarma ekiplerinin her gün yaptığı çalışmaları umutla takip ediyor. Denizcilik camiası ve yerel topluluklar, bu zor zamanlarda birlik ve dayanışma içinde hareket ediyor.

İlerleyen Günlerde Beklenen Gelişmeler

Arama kurtarma çalışmalarının 81. gününde devam ettiği bu süreçte, ilerleyen günlerde elde edilecek herhangi bir bulgu veya gelişme, kayıp mürettebatın aileleri ve kamuoyu ile hemen paylaşılacak.