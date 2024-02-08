- Asayiş

Kayıp 7 mürettebatın peşinde 81 gün

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi’nde geçtiğimiz 19 Kasım 2023 tarihinde, fırtınanın hışmına kapılan ve askeri mendireğe çarpmanın ardından batan Kafkametler isimli Türk bayraklı kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişiyi bulma çabaları, bugün 81. gününde devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
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Kayıp 7 mürettebatın peşinde 81 gün mask
Kayıp 7 mürettebatın peşinde 81 gün
Kayıp 7 mürettebatın peşinde 81 gün
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Bu süreçte deniz polisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve AFAD gibi kurumlar omuz omuza vererek umutla arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Kayıp 7 mürettebatın peşinde 81 gün

Teknoloji ve Dayanışma ile Arama Çabaları

Deniz polisi, donanımlı kontrol botlarıyla, su altı ve su üstünde radarlarla detaylı taramalar yaparak kayıp mürettebatın izini sürüyor. Olumsuz hava koşulları arama çalışmalarını zaman zaman aksatsa da, ekipler her fırsatta denize açılarak hassas aramalarını botlar ve dürbünler yardımıyla kıyı şeridi boyunca titizlikle devam ettiriyor. Bu arada, aynı fırtına sırasında ikiye bölünen ve karaya oturan Kamerun bayraklı Pallada isimli kargo gemisinin söküm işlemleri de ilerlemekte.Kayıp 7 mürettebatın peşinde 81 gün

Zorlu Koşullar Altında Umutlu Bekleyiş

Kayıp 7 mürettebatın aileleri ve sevenleri, zorlu hava koşullarına rağmen arama kurtarma ekiplerinin her gün yaptığı çalışmaları umutla takip ediyor. Denizcilik camiası ve yerel topluluklar, bu zor zamanlarda birlik ve dayanışma içinde hareket ediyor.Kayıp 7 mürettebatın peşinde 81 gün

İlerleyen Günlerde Beklenen Gelişmeler

Arama kurtarma çalışmalarının 81. gününde devam ettiği bu süreçte, ilerleyen günlerde elde edilecek herhangi bir bulgu veya gelişme, kayıp mürettebatın aileleri ve kamuoyu ile hemen paylaşılacak.

# deniz, teknoloji

08 Şub 2024 - 11:22 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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