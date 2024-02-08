Belediye meclisi karıştı! Üyeler toplantıyı terk etti!

Gerginliğin Fitili: Kredi Çekme Yetkisi Oylaması

Şubat ayının ikinci birleşiminde gerçekleştirilen Bolu Belediye Meclisi toplantısı, 200 milyon TL borçlanma izni alınması için yapılan oylama ile gergin bir atmosfere sahne oldu. Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda, plan ve bütçe komisyonundan gelen raporlar ele alındı. Ancak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınması planlanan borçlanma izni konusunda yapılan oylama, meclis üyeleri arasında büyük bir anlaşmazlığa yol açtı.

Oylamada Usulsüzlük İddiası: AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin Tepkisi

Belediye Başkanı Tanju Özcan, 29 meclis üyesinden 16'sının evet oyu ile maddenin kabul edildiğini ilan etti. Ancak, AK Parti, MHP ve İYİ Parti'ye mensup meclis üyeleri, oylama sonuçlarının doğru sayılmadığını iddia ederek, "aklımızla oynuyorsunuz" şeklinde tepkilerini dile getirdiler. Bu iddialar, mecliste daha da büyük bir gerginliğe yol açtı.

Tanju Özcan’ın Yokluğu ve İlkay Bayrak'ın Tepkisi

Toplantının ikinci oturumunda, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bir ziyaret nedeniyle meclise katılmaması ve başkanlık koltuğuna CHP'li meclis üyesi Ahmet Fidan'ın oturması, tartışmaları daha da alevlendirdi. Özcan'ın yokluğunda, Zafer Partili İlkay Bayrak'ın "hikaye anlatıyorlar" diyerek salonu terk etmesi, diğer partilerden meclis üyelerinin de toplantıyı terk etme kararı almasına neden oldu.

Toplantı Nasıl Son Buldu?

AK Parti, MHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin ardından topluca toplantıyı terk etmesiyle, kalan CHP'li meclis üyeleri gündem maddelerini görüşüp karara bağlamakla toplantıyı sonlandırdı. Bu durum, Bolu Belediye Meclisi'nde yaşanan siyasi çekişmelerin ve gerginliklerin boyutunu gözler önüne serdi.

Sonuç ve İleriye Bakış

Bolu Belediye Meclisi'nde yaşanan bu olaylar, yerel yönetimlerdeki siyasi gerilimlerin sadece gündem maddeleriyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda meclis üyeleri arasındaki ilişkiler ve karşılıklı güven sorunlarını da ortaya koydu. Gelecek toplantılarda bu tür olayların tekrar yaşanmaması için tarafların daha yapıcı bir iletişim kurması ve meclis içi prosedürlere sıkı sıkıya bağlı kalması bekleniyor.