Kocaelispor taraftarı Bolu Atatürk Stadyumu'na akın edecek

Bu Pazar günü, futbolun kalbi Bolu'da atacak. Trendyol 1. Lig'in iddialı takımlarından Boluspor, kendi evinde Kocaelispor'u ağırlayacak. Bu mücadele, sadece saha içindeki rekabetle değil, tribünlerdeki destekçi kitlesiyle de dikkat çekiyor. Kocaelispor, Bolu Atatürk Stadyumu'na 578 kişilik bir taraftar gurubuyla giriş yapmaya hazırlanıyor.

Ekstra kontenjan talebi onaylandı

Kocaelispor'un yoğun talebi üzerine, misafir takım tribünü için ayrılan 428 kişilik kontenjana ilave olarak 150 kişilik ek kontenjan sağlandı. Böylece Körfez ekibi, Pazar günkü kritik mücadeleye 578 kişilik bir destek grubu ile katılacak. Kırmızı beyazlı ev sahibi ekibin yönetimi, misafir takımın bu talebini büyük bir misafirperverlikle karşıladı.

Taraftarlar maç gününü bekliyor

Kocaelispor taraftarları, hafta başından bu yana ek bilet talepleriyle yönetimi meşgul etti. Takımlarını yalnız bırakmamak adına, Pazar günü için planlarını çoktan yaptılar.

Misafir tribün yeşil siyah olacak

Bolu Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek olan bu futbol şöleninde, misafir tribünü tamamen yeşil siyah renklerle süslenecek. Taraftarların bu büyük ilgisi, takımlarına olan bağlılığının ve desteklerinin bir göstergesi olarak öne çıktı.

Rakipler sahada, dostluk tribünde

Bu maç, Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma olmanın ötesinde, futbolun dostluk ve kardeşlik yönünü de ön plana çıkarıyor. Sahada kıyasıya bir rekabet yaşanırken, tribünlerdeki taraftarlar arasında dostluk köprüleri kuruluyor. Kocaelispor ve Boluspor taraftarları, futbolun birleştirici gücünü en güzel şekilde sergileyecek.