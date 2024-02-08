Enerji Bakanı Bayraktar'a çağrı! kaçak maden ocakları kapatılsın

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak ziyareti sırasında önemli temaslar gerçekleştirdi. Genel Maden İşçileri Sendikası ile yapılan görüşmenin ardından, esnaf ziyaretleri ve vatandaşlarla sohbet etme fırsatı buldu.
Vatandaşın Çağrısı: Madencilerimizin Sorunlarına Çözüm Bulunsun
Bakan Bayraktar ile sohbet sırasında, maden ocaklarındaki haksızlıklardan muzdarip bir kadın vatandaş, ailesi adına yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.
Kaçak maden ocakları ve maden şirketlerinin çalışma koşulları hakkında endişelerini paylaşan kadın, adaletli bir çalışma ortamı ve hakların teslim edilmesi çağrısında bulundu. Bakan Bayraktar'ın, mevcut denetimlere rağmen sorunun devam ettiğini belirten "Denetliyoruz, yine açıyorlar" şeklindeki yanıtı, sorunun çözümüne yönelik zorlukları ortaya koydu.
Zonguldak'ta Yapılan Resmi Ziyaretler ve Protokol
Bakan Bayraktar'ın Zonguldak Valiliği ziyareti, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı. Bu ziyarette, Zonguldak'ta gerçekleştirilen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alışverişi yapıldı. Bakan, şehirdeki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve madencilik sektöründeki sorunların çözümü için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.