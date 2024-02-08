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Enerji Bakanı Bayraktar'a çağrı! kaçak maden ocakları kapatılsın

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak ziyaretinde kaçak maden ocaklarının kapatılması ve maden çalışanlarının haklarının verilmesi çağrısına kulak verdi.

İhlas Haber Ajansı
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Enerji Bakanı Bayraktar'a çağrı! kaçak maden ocakları kapatılsın mask
Enerji Bakanı Bayraktar'a çağrı! kaçak maden ocakları kapatılsın
Enerji Bakanı Bayraktar'a çağrı! kaçak maden ocakları kapatılsın
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak ziyareti sırasında önemli temaslar gerçekleştirdi. Genel Maden İşçileri Sendikası ile yapılan görüşmenin ardından, esnaf ziyaretleri ve vatandaşlarla sohbet etme fırsatı buldu.

Enerji Bakanı Bayraktar'a çağrı! kaçak maden ocakları kapatılsın

Vatandaşın Çağrısı: Madencilerimizin Sorunlarına Çözüm Bulunsun

Bakan Bayraktar ile sohbet sırasında, maden ocaklarındaki haksızlıklardan muzdarip bir kadın vatandaş, ailesi adına yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.

Enerji Bakanı Bayraktar'a çağrı! kaçak maden ocakları kapatılsın

Kaçak maden ocakları ve maden şirketlerinin çalışma koşulları hakkında endişelerini paylaşan kadın, adaletli bir çalışma ortamı ve hakların teslim edilmesi çağrısında bulundu. Bakan Bayraktar'ın, mevcut denetimlere rağmen sorunun devam ettiğini belirten "Denetliyoruz, yine açıyorlar" şeklindeki yanıtı, sorunun çözümüne yönelik zorlukları ortaya koydu.

Enerji Bakanı Bayraktar'a çağrı! kaçak maden ocakları kapatılsın

Zonguldak'ta Yapılan Resmi Ziyaretler ve Protokol

Bakan Bayraktar'ın Zonguldak Valiliği ziyareti, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı. Bu ziyarette, Zonguldak'ta gerçekleştirilen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alışverişi yapıldı. Bakan, şehirdeki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve madencilik sektöründeki sorunların çözümü için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

# zonguldak

08 Şub 2024 - 11:27 Zonguldak- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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