Türkiye'nin ve Bolu'nun göz kamaştıran güzelliği Yedigöller’de eşsiz deneyim…

Doğaseverler için vazgeçilmez bir durak haline gelen Yedigöller’de bir hafta sonu geçirmeye var mısınız?

Yedigöller’e nasıl gidilir?

Yedigöller Milli Parkı, Batı Karadeniz Bölgesi'nde yer alır ve Bolu'nun merkezine sadece 42 kilometre uzaklıktadır. Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerden kolayca ulaşılabilir. Yedigöller'e ulaşmanın yolları genellikle Yeniçağa ve Bolu üzerinden geçer, ancak kış aylarında Bolu-Yedigöller yolunun kar nedeniyle kapalı olması durumunda Yeniçağa-Mengen-Yazıcık veya Devrek-Yazıcık güzergahları da kullanılabilir.

Doğal Yapı ve Koruma

Yedigöller Havzası, toplamda bin 642 hektarlık bir alanı kaplar ve 1965 yılından bu yana koruma altındadır. Bu muhteşem doğal alanın yedi gölü, kayaların vadileri kapatması sonucu oluşmuş ve yeraltı akışları ile birbirine bağlanmıştır. Ayrıca park içinde Bizans Dönemi'ne ait kalıntılar da bulunmaktadır, bu da bölgenin tarihi zenginliğini gösterir.

Göllerin Adları ve Özellikleri

Yedigöller Milli Parkı'ndaki yedi göl şunlardır: Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl. Bu göller ortalama 780 metre yükseklikte bulunur ve iki farklı plato üzerindedir. Büyükgöl, parkın en büyük gölüdür ve 15 metreye kadar derinliğe sahiptir. Nazlıgöl ise en geniş göl olarak bilinir ve suyu kuzeydoğuda bir şelale oluşturur.

Zengin Bitki Örtüsü ve Yaban Hayatı Yedigöller, zengin bitki türleri ve karma doğal ormanları ile ünlüdür. Kayın, gürgen, meşe gibi birçok ağaç türü, parkın botanik çeşitliliğini gösterir. Ayrıca ayı, domuz, kurt gibi yaban hayvanları ve 100'den fazla kuş türü bu bölgede yaşar. Belirli dönemlerde göllerde sportif olta balıkçılığı yapabilir ve göl alası ile gökkuşağı alabalığı avlayabilirsiniz.

Konaklama Seçenekleri

Yedigöller, kamp yapma, piknik, yürüyüş gibi çeşitli aktiviteler için ideal bir yerdir. Park içinde çadır veya karavanla konaklama yapabilirsiniz. En uygun ziyaret zamanı nisan-kasım ayları arasıdır. Ayrıca, 18 üniteden oluşan bungalov evlerde konaklama ve restoran hizmeti de sunulmaktadır.

Bolu’nun saklı cenneti

Yedigöller Milli Parkı, Bolu'nun gizli cenneti olarak doğaseverler için kaçırılmayacak bir doğa parkı. Her mevsim farklı güzellikler sunan Yedigöller'de bir hafta sonu geçirmek için mükemmel bir fırsat!