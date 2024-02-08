08 Şub 2024 - 15:00- Gündem G:

Yüzü cilt kanseri nedeniyle harap olan adamın tedavi çığlığı

Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Şaban Kılıç, yüzünün yarısını cilt kanserine kaybetti. Sağlık mücadelesi veren Kılıç, tedavi için yardım bekliyor. Yüzü eriyen adam, yaşamını hastane koridorlarında sürdürmek zorunda kalıyor.

Doğukan Demirci
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Yüzü cilt kanseri nedeniyle harap olan adamın tedavi çığlığı mask
Yüzü cilt kanseri nedeniyle harap olan adamın tedavi çığlığı
Yüzü cilt kanseri nedeniyle harap olan adamın tedavi çığlığı
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Yüzü Eriyen Adamın Hikayesi

Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Şaban Kılıç'ın hayatı, cilt kanseri teşhisiyle tamamen değişti. Yüzünün sağ tarafı, bu acımasız hastalık tarafından adeta eritildi. Kılıç, aynı zamanda şeker hastalığı ile de mücadele ediyor, ancak en büyük savaşı yüzünü yavaş yavaş kaybetmekle.

Yüzü cilt kanseri nedeniyle harap olan adamın tedavi çığlığı

Tedavi Arayışı ve Çaresizlik

Yerel sağlık kuruluşlarında umduğu tedaviyi bulamayan Kılıç, çareyi Samsun'da aramaya karar verdi. Ancak maddi imkansızlıklar ve yalnızlık, bu zorlu mücadelesini daha da çetrefilli hale getiriyor. "Suratım mum gibi eriyor, gözüm akıyor, yaram büyüyor" diyerek yaşadığı acıyı dile getiren Kılıç, durumunun ciddiyetini ve acil tedavi ihtiyacını vurguluyor.

Yüzü cilt kanseri nedeniyle harap olan adamın tedavi çığlığı

Maddi Yük ve Hastane Koridorlarında Yaşam

Tedavi sürecinde karşılaştığı maddi zorluklardan bahseden Kılıç, yüzündeki yaralar için ayda bin TL'ye yakın masraf yaptığını belirtiyor. Kimsesi olmadığı için Samsun'daki hastane koridorlarında ve kantin bahçesinde yaşamak zorunda kalan Kılıç, "Yatacak yerim yok, kimsem yok, perişan vaziyetteyim" diyerek yaşadığı zorlukları anlatıyor.
Yüzü cilt kanseri nedeniyle harap olan adamın tedavi çığlığı

Yardım Çağrısı ve Umut Arayışı

Şaban Kılıç, tedavi olabilmek ve sağlığına kavuşabilmek için yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyor. Yaşam mücadelesinde yalnız kalmış olan Kılıç, bir an önce yatışının yapılmasını ve tedavisine başlanmasını umut ediyor.Yüzü cilt kanseri nedeniyle harap olan adamın tedavi çığlığı

Şaban Kılıç'ın hikayesi, sağlık sistemimizde bazen yaşanan acı gerçekleri ve maddi imkansızlıklar içinde sağlık hizmetine ulaşma mücadelesini gözler önüne seriyor. Kılıç'ın tedavi olma umudu, toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın önemini bir kez daha hatırlatıyor. Bu zorlu sağlık mücadelesinde, Kılıç'a yardım eli uzatılması ve onun acil tedavi ihtiyacının karşılanması gerekiyor.Yüzü cilt kanseri nedeniyle harap olan adamın tedavi çığlığı

# tedavi, sinop

08 Şub 2024 - 15:00 Sinop/ Boyabat- Gündem

Mahreç  Doğukan Demirci

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