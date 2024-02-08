Yüzü cilt kanseri nedeniyle harap olan adamın tedavi çığlığı

Yüzü Eriyen Adamın Hikayesi

Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Şaban Kılıç'ın hayatı, cilt kanseri teşhisiyle tamamen değişti. Yüzünün sağ tarafı, bu acımasız hastalık tarafından adeta eritildi. Kılıç, aynı zamanda şeker hastalığı ile de mücadele ediyor, ancak en büyük savaşı yüzünü yavaş yavaş kaybetmekle.

Tedavi Arayışı ve Çaresizlik

Yerel sağlık kuruluşlarında umduğu tedaviyi bulamayan Kılıç, çareyi Samsun'da aramaya karar verdi. Ancak maddi imkansızlıklar ve yalnızlık, bu zorlu mücadelesini daha da çetrefilli hale getiriyor. "Suratım mum gibi eriyor, gözüm akıyor, yaram büyüyor" diyerek yaşadığı acıyı dile getiren Kılıç, durumunun ciddiyetini ve acil tedavi ihtiyacını vurguluyor.

Maddi Yük ve Hastane Koridorlarında Yaşam

Tedavi sürecinde karşılaştığı maddi zorluklardan bahseden Kılıç, yüzündeki yaralar için ayda bin TL'ye yakın masraf yaptığını belirtiyor. Kimsesi olmadığı için Samsun'daki hastane koridorlarında ve kantin bahçesinde yaşamak zorunda kalan Kılıç, "Yatacak yerim yok, kimsem yok, perişan vaziyetteyim" diyerek yaşadığı zorlukları anlatıyor.

Yardım Çağrısı ve Umut Arayışı

Şaban Kılıç, tedavi olabilmek ve sağlığına kavuşabilmek için yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyor. Yaşam mücadelesinde yalnız kalmış olan Kılıç, bir an önce yatışının yapılmasını ve tedavisine başlanmasını umut ediyor.

Şaban Kılıç'ın hikayesi, sağlık sistemimizde bazen yaşanan acı gerçekleri ve maddi imkansızlıklar içinde sağlık hizmetine ulaşma mücadelesini gözler önüne seriyor. Kılıç'ın tedavi olma umudu, toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın önemini bir kez daha hatırlatıyor. Bu zorlu sağlık mücadelesinde, Kılıç'a yardım eli uzatılması ve onun acil tedavi ihtiyacının karşılanması gerekiyor.