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Anadolu’nun tescilli lezzetlerinden birisi kızgın sacın üzerinde 7 saniyede pişen kavurma

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yarım asırdır pişirilen ve sadece 7 saniyede kızgın sac üzerinde pişen Gölhisar Kavurması, coğrafi işaret alarak tescillendi. Bu eşsiz lezzet, porsiyonu 120 TL'den gurmeleri bekliyor.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Anadolu’nun tescilli lezzetlerinden birisi kızgın sacın üzerinde 7 saniyede pişen kavurma mask
Anadolu’nun tescilli lezzetlerinden birisi kızgın sacın üzerinde 7 saniyede pişen kavurma
Anadolu’nun tescilli lezzetlerinden birisi kızgın sacın üzerinde 7 saniyede pişen kavurma
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Yarım Asırlık Bir Geleneğin Tescilli Mirası

Burdur'un Gölhisar ilçesi, yaklaşık yarım asırdır devam eden bir lezzet geleneğine ev sahipliği yapıyor. Dana eti kullanılarak hazırlanan ve kızgın sac üzerinde sadece 7 saniyede pişirilen Gölhisar Kavurması, 1 yıl önce aldığı coğrafi işaret tesciliyle adını Türkiye'nin dört bir yanına duyurdu.

Anadolu’nun tescilli lezzetlerinden birisi kızgın sacın üzerinde 7 saniyede pişen kavurma

Artan Talep ve Azalan Ustalar

Coğrafi işaret tescilinin ardından Gölhisar Kavurması'na olan talep her geçen gün artarken, bu eşsiz lezzeti pişirebilen usta sayısı ne yazık ki ikiye düştü. İlçede kavurma yapabilen son iki işletme, bu yöresel lezzeti yaşatma mücadelesi veriyor.

Anadolu’nun tescilli lezzetlerinden birisi kızgın sacın üzerinde 7 saniyede pişen kavurma

Osman Usta'nın Gururu ve Mutluluğu

36 yıldır kavurmacılık yapan Osman Kaya, Gölhisar Kavurması'nın tescillenmesinin ardından işlerinde büyük bir artış yaşandığını belirtiyor. Kavurmanın 7 saniyede pişirilip sıcak servis edilmesinin, tadına bakan herkesi şaşırttığını ve memnun bıraktığını ifade ediyor.Anadolu’nun tescilli lezzetlerinden birisi kızgın sacın üzerinde 7 saniyede pişen kavurma

Bir Porsiyonun Fiyatı ve Sunumu

Gölhisar Kavurması, sumaklı soğan, domates ve manda ya da keçi yoğurdu ile servis ediliyor. Eskiden keçi etiyle hazırlanan bu lezzet, günümüzde dana eti kullanılarak yapılıyor. Kavurma, kızgın yağ bulunan sac tava üzerine atılarak 7 saniyede pişiriliyor ve porsiyonu 120 TL'den sunuluyor.Anadolu’nun tescilli lezzetlerinden birisi kızgın sacın üzerinde 7 saniyede pişen kavurma

Lezzet Peşinde Gelenler

Finike'den ticaret amacıyla Gölhisar'a gelen Hasan Özarslan ve Muğla'dan gelen pazarcı Nurettin Karagöz gibi birçok kişi, bu eşsiz lezzeti tatmak için yollarını Gölhisar'a düşürüyor. İlk kez tadına bakanlar, kavurmanın lezzetini ve ustaların maharetini övgüyle anlatıyor.Anadolu’nun tescilli lezzetlerinden birisi kızgın sacın üzerinde 7 saniyede pişen kavurma

Kavurması, coğrafi işaret tesciliyle birlikte hem yerel hem de ulusal düzeyde tanınan bir lezzet haline geldi. Kızgın sac üzerinde sadece 7 saniyede pişen bu eşsiz yemeğin, ilçede kavurma yapabilen son iki usta tarafından yaşatılması, kültürel mirasın korunması açısından büyük önem taşıyor. Gölhisar Kavurması, lezzet avcılarının ve gurmelerin yeni durağı olmaya devam ediyor.Anadolu’nun tescilli lezzetlerinden birisi kızgın sacın üzerinde 7 saniyede pişen kavurma

# soğan

08 Şub 2024 - 16:00 Burdur/ Gölhisar- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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