Batı Karadeniz'de yaban hayvanlarının insanlarla imtihanı

Su Samuru ve Boz Ayı Vakaları

Batı Karadeniz, yaban hayatı için hem bir cennet hem de zorlu bir yaşam alanı olmaya devam ediyor. Bu bereketli bölgede, dün yaşanan iki ayrı olay, doğanın ve yaban hayvanlarının karşılaştığı zorlukları bir kez daha gözler önüne serdi. Bir yanda nesli tehlike altında olan bir su samuru, diğer yanda açlıkla mücadele eden bir boz ayı, insanların ve doğanın iç içe geçtiği bu bölgede yaşam mücadelesi veriyor.

Kastamonu'da Trajik Bir Kaza

Kastamonu-Taşköprü kara yolunda, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir su samuru, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki bir avukat tarafından fark edilen bu üzücü kaza, su samurunun korunması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Sahil kesimlerinde sıkça rastlanan su samurunun, Kastamonu gibi iç kesimlerde de görülmesi dikkat çekiciydi. Olay yerinden ayrılan aracın ardından, görevliler tarafından bulunan su samuru, uygun bir şekilde gömüldü.

Zonguldak'ta Ayının Açlıkla Mücadelesi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ise aç kalan bir boz ayı, yiyecek arayışı içinde fındık bahçelerine indi. Aşadoğancılar Tekke Mahallesi'nde bir cep telefonu kamerasına yakalanan bu görüntü, doğada yiyecek bulma mücadelesinin bir yansıması oldu. Mahalle sakinleri, ayının görülmesiyle tedirgin olurken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri duruma müdahale etti. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda, ayının bölgeden ayrıldığı belirlendi. Açlığın şehre indirmiş olduğu tahmin edilen boz ayı, fındık bahçesinde bulduğu atıkları yedikten sonra ormanlık alana geri döndü.