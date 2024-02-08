Sedat Peker'in arabuluculuğu ile Kocaeli'de iki aile arasında barış sağlandı!

Kocaeli, Gebze'de uzun süredir devam eden bir husumet, beklenmedik bir arabulucu sayesinde sona erdi. Kırmızı bültenle aranan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Sedat Peker, iki ailenin barışmasında önemli bir rol oynadı.
Uzaktan Arabuluculuk
Sedat Peker, Gebze'de aralarında husumet bulunan Kırmızıyıldız ve Kamacı aileleri arasındaki barış sürecine görüntülü arama yoluyla katıldı. Bu adım, aileler arasındaki gerginliğin sona ermesini sağladı.
Toplumda Barışın Önemi
Barış sürecine katkıda bulunan yerel isimler ve Sedat Peker'in çabaları, toplumda olumlu bir etki yarattı. Gebze'nin tanınan simalarından biri olan Volkan Tosun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Peker ve diğer katılımcılara teşekkür etti. Tosun, barışın önemini vurgulayarak, bu süreçte emeği geçen herkese minnettarlığını ifade etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.