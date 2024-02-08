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Sedat Peker'in arabuluculuğu ile Kocaeli'de iki aile arasında barış sağlandı!

Kocaeli, Gebze'de uzun süredir devam eden husumet, Sedat Peker'in görüntülü arama yoluyla arabuluculuk yapması sayesinde sona erdi. İki aile arasında sağlanan barış, toplumsal uyumun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Doğukan Demirci
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Sedat Peker'in arabuluculuğu ile Kocaeli'de iki aile arasında barış sağlandı! mask
Sedat Peker'in arabuluculuğu ile Kocaeli'de iki aile arasında barış sağlandı!
Sedat Peker'in arabuluculuğu ile Kocaeli'de iki aile arasında barış sağlandı!
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Kocaeli, Gebze'de uzun süredir devam eden bir husumet, beklenmedik bir arabulucu sayesinde sona erdi. Kırmızı bültenle aranan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Sedat Peker, iki ailenin barışmasında önemli bir rol oynadı.

Sedat Peker'in arabuluculuğu ile Kocaeli'de iki aile arasında barış sağlandı!

Uzaktan Arabuluculuk

Sedat Peker, Gebze'de aralarında husumet bulunan Kırmızıyıldız ve Kamacı aileleri arasındaki barış sürecine görüntülü arama yoluyla katıldı. Bu adım, aileler arasındaki gerginliğin sona ermesini sağladı.

Sedat Peker'in arabuluculuğu ile Kocaeli'de iki aile arasında barış sağlandı!

Toplumda Barışın Önemi

Barış sürecine katkıda bulunan yerel isimler ve Sedat Peker'in çabaları, toplumda olumlu bir etki yarattı. Gebze'nin tanınan simalarından biri olan Volkan Tosun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Peker ve diğer katılımcılara teşekkür etti. Tosun, barışın önemini vurgulayarak, bu süreçte emeği geçen herkese minnettarlığını ifade etti.Sedat Peker'in arabuluculuğu ile Kocaeli'de iki aile arasında barış sağlandı!
# Medya

08 Şub 2024 - 12:10 - Gündem

Mahreç  Doğukan Demirci

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