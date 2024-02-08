Narkotik operasyonları hız kesmiyor!

Şüpheli S.Ç. Yakalandı

Operasyon kapsamında, uyuşturucu madde satışı ve kullanımı faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen S.Ç. isimli şahıs hakkında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde harekete geçildi. Şüphelinin üzerinde ve ikametgahında yapılan aramalarda, 3,5 gram esrar ve 0,70 gram metamfetamin ile birlikte uyuşturucu maddelerin kullanımında kullanılan bir adet cam düzenek ele geçirildi.

Etkin Soruşturma ve Tutuklama

Yakalanan şüpheli S.Ç., Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak, yapılan sorgu ve işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelinin yargı önünde yapılan sorgulaması sonucunda, elde edilen deliller ışığında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Toplum Güvenliği Öncelikli Hedef

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadeledeki kararlı tutumunu vurgulayarak, bu tür suçlara karışanların yargı önüne çıkarılmasında etkin bir rol oynamaya devam edeceğini belirtti.