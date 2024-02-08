Narkotik operasyonları hız kesmiyor!

Şüpheli S.Ç. Yakalandı
Operasyon kapsamında, uyuşturucu madde satışı ve kullanımı faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen S.Ç. isimli şahıs hakkında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde harekete geçildi. Şüphelinin üzerinde ve ikametgahında yapılan aramalarda, 3,5 gram esrar ve 0,70 gram metamfetamin ile birlikte uyuşturucu maddelerin kullanımında kullanılan bir adet cam düzenek ele geçirildi.
Etkin Soruşturma ve Tutuklama
Yakalanan şüpheli S.Ç., Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak, yapılan sorgu ve işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelinin yargı önünde yapılan sorgulaması sonucunda, elde edilen deliller ışığında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Toplum Güvenliği Öncelikli Hedef
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadeledeki kararlı tutumunu vurgulayarak, bu tür suçlara karışanların yargı önüne çıkarılmasında etkin bir rol oynamaya devam edeceğini belirtti.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.