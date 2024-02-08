- Asayiş

Narkotik operasyonları hız kesmiyor!

Kastamonu'da, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu suçlarına yönelik devam eden mücadele kapsamında, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'nün Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir operasyon daha başarıyla gerçekleştirildi.

İhlas Haber Ajansı
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Narkotik operasyonları hız kesmiyor!
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Şüpheli S.Ç. Yakalandı

Operasyon kapsamında, uyuşturucu madde satışı ve kullanımı faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen S.Ç. isimli şahıs hakkında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde harekete geçildi. Şüphelinin üzerinde ve ikametgahında yapılan aramalarda, 3,5 gram esrar ve 0,70 gram metamfetamin ile birlikte uyuşturucu maddelerin kullanımında kullanılan bir adet cam düzenek ele geçirildi.

Narkotik operasyonları hız kesmiyor!

Etkin Soruşturma ve Tutuklama

Yakalanan şüpheli S.Ç., Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak, yapılan sorgu ve işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelinin yargı önünde yapılan sorgulaması sonucunda, elde edilen deliller ışığında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Toplum Güvenliği Öncelikli Hedef

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadeledeki kararlı tutumunu vurgulayarak, bu tür suçlara karışanların yargı önüne çıkarılmasında etkin bir rol oynamaya devam edeceğini belirtti.
# kastamonu, uyuşturucu

08 Şub 2024 - 12:14 Kastamonu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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