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Nesli tehlike altındaki su samuru kurban gitti

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, kritik tehlike altında olan bir su samuru, acı bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Karayolu üzerinde meydana gelen bu üzücü olay, doğa ve yaban hayatı koruma çabalarına dikkat çekti.

İhlas Haber Ajansı
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Nesli tehlike altındaki su samuru kurban gitti mask
Nesli tehlike altındaki su samuru kurban gitti
Nesli tehlike altındaki su samuru kurban gitti
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Kaza Anı ve Sonrası

Kastamonu-Taşköprü kara yolu, doğa ile iç içe bir güzergâh olarak bilinir. Ancak bu kez, yolun 6. kilometresinde, nadir görülen bir su samuru trajik bir şekilde yaşamını yitirdi. Olay, seyir halindeyken durmak zorunda kalan Avukat Ali Kargılı tarafından fark edildi. Yapılan incelemeler, bu değerli canlının bir aracın çarpması sonucu öldüğünü ortaya koydu.

Nesli tehlike altındaki su samuru kurban gitti

Nadir Görülen Bir Canlının Trajik Sonu

Su samurları, özellikle sahil ve deniz kenarlarında yaşayan, nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanlardır. Ancak Kastamonu gibi iç kesimlerde de bu canlıların varlığı bilinmektedir. Bu olay, su samurunun beklenmedik bir yerde ortaya çıkmasıyla şaşkınlık yarattı.Nesli tehlike altındaki su samuru kurban gitti

Doğa Koruma Çabaları ve Farkındalık

Bu trajik olay, doğal yaşamın korunmasının önemini ve yaban hayatı ile insan aktiviteleri arasındaki hassas dengenin sürdürülmesi gerekliliğini bir kez daha gündeme getirdi. Nesli tükenmekte olan canlıların korunması, hem yerel hem de ulusal çapta atılması gereken adımların altını çiziyor.
# doğa, kastamonu, deniz, kaza

08 Şub 2024 - 12:28 Kastamonu/ Taşköprü- Asayiş

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